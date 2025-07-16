前女優跨海發律師聲明！轟AV達人一劍浣春秋：沒義務承受惡意抹黑

引退後以「DJ Mao」身份活躍娛樂圈及社交平台的女優浜崎真緒，跨海透過律師發聲明，嚴指台灣AV評論家「一劍浣春秋」黃正，在未經查證下，只憑香港ViuTV節目《晚吹－怨女俱樂部》IG預告片段，大膽臆測她跟前經紀公司解約原因，其言論被多家媒體轉載，惡意擴散。



浜崎真緒在其IG發出律師聲明帖文。律師聲明中指出，成人影片評論家黃正在6月11日經網路論壇發布涉及她與前經紀公司解約之原因，卻未向她查證，致與事實背離，對她及公司造成極大困擾。

轟AV達人身在台灣無法看香港節目

她在聲明中指出，她於香港Viu TV《怨女俱樂部》節目中，分享過去從事成人影業時的各種經歷，是在節目訪談完整脈絡下呈現，並在IG釋出2分55秒之簡短版預告，但該節目僅在香港播出，台灣無法合法收看，批評黃正未觀看完整節目，發文對其不實指摘，致使該文章遭到多家媒體轉載。

浜崎真緒指從事成人影業多年，現雖因生涯規劃而逐漸轉型，「作為曾經的AV女優，我們努力工作，沒有義務承受他人的惡意抹黑。」並稱對方為政治大學新聞系畢業，是擁19.1萬追縱人數之公眾人物，明知事件須求證，卻只為創造自己流量，是「霸凌行為」，其所為已構成台灣刑法第310 條第2項之加重誹謗罪，並要求黃正出面回應。

節目自爆引退真正原因

浜崎真緒早前登上香港節目《晚吹－怨女俱樂部》，以流利普通話分享她當女優時過往經歷與辛酸。她在節目中透露，有次拍攝被要求一日飲足 10公升 水！她更表示不少女優都試過膀胱炎和水中毒。此外，她最誇張一次經歷，是有次被綁在樹上拍攝，怎料突然發生地震！所有工作人員竟然掉低她自己去避難，得返她一個被綁在樹上面。

而最令她心灰意冷，決心跟公司解約的原因，是因為有次要飛去外地工作，臨起飛前10分鐘才發現公司幫她買錯機票，連名都寫錯，以致她在機場手足無措，又聯絡不到任何人，好彩最後自費改機票才趕得切上機。她表示為公司工作了13年，但公司連名字都搞錯，感到心也涼。最終濱崎真緒感到不受尊重，遂決定為AV女優生涯畫下句號。

傳曾向一劍浣春秋表達不滿

而一劍浣春秋在個人平台發文，質疑浜崎的內容，表示她未公開感謝經紀公司，認為關係可能早已破裂，又指喝水或綁樹情節歸咎經紀公司不合理。據了解，濱崎曾私下聯繫對方表達不滿，對方則回應僅為個人主觀評論，不想捲入是非中。