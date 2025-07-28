內地女鬧爆茶餐廳強制消費　侍應唔畀4人點1杯飲料！網民反應兩極

香港食肆因成本問題，不少會設最低消費甚至入座時間限制，以限制客人貼位多時而低消費情況發生，不過這種經營方式未必為大眾或遊客受落。有內地女客在小紅書發短片投訴，指近日來港旅遊光顧茶餐廳時，因四人人座未達店鋪所要求的「每人一杯飲品」的最低消費被侍應提醒，她怒轟餐廳「在香港餐廳只要坐下，就必須強制消費？」片段在社交平台廣傳而惹來熱議。



小紅書截圖

近日有位內地女生在小紅書以「在香港餐廳只要坐下，就必須強制消費？」為題拍片，表示同行四個人本身只想找地方休息，在網上見到一間茶餐廳頗有名氣便前來打卡。根據她在片段中所指，她們一行四人只點了一杯飲品，另加其他小食，總計港幣$100至$200左右。

不過，餐廳侍應向她表示未達到餐廳「每人一杯飲品」的最低消費規定，內地女就質疑「那我只有一個人想喝，為什麼要點四杯」、「上面寫着低消是一人一杯飲品，飲料總價$80明明已經超過低消，這個飲料是必須強制消費？」，更稱自己有點被「侮辱到了」，表示自己不懂所以上網諮詢網友，「如果香港的消費還是這樣那沒事了，問了好多遍低消多少不說」，亦怒轟餐廳侍應的服務態度不佳，有繁體字看不懂，店員卻不願說明，「感覺有點看不起人」。

事件隨即引來極多網民留言討論，亦被轉載至各大香港社交平台，部分網民炮轟內地女來港就應該守香港的隱性規條，融入本地文化，「不寫出來又說沒人告訴她們，寫出來，又有人不懂看中文，又問人為什麼這樣那樣，好難呀」、「是的，有低消，香港都這樣，接受不到可以不去」、「最低消費每人一杯飲料意思就是每人需要有一杯飲料，而不是計算價錢，我管你叫多少錢，反正每人都要有一杯飲料！」、「發出來網暴自己」。

面對大部份網民留言抨擊內地女，她亦在其後留言補充，「不是沒消費，是已經點了$200了，他非要我點4杯飲料，我就不懂了，我點一杯飲料不行嗎？我們又不喝點那麼多幹什麼呀？」也有網民認同內地女，認為她們在餐廳的消費已經超過低消，「不太對勁，這個地方我去過三次，如果點一份飯就不用點飲品，為什麼他一直說點飲品」、「我覺得她有點欺負你們」、「黑店」。

小紅書截圖

隨著事件不斷發酵，內地女在昨天（27日）出了一條新影片道歉，表示理解並尊重餐廳的規則，當時未能夠清楚了解具體的執行方式，「點完食物之後，我們才被告知必須點四杯茶的規則」，而桌子上標明的最低消費是四杯檸檬茶，表示自己當時誤以為是總消費達到4杯檸檬茶的金額就可以，「當時向服務員反覆確認低消要求的具體規則，但是服務員並沒有解釋這個問題」，澄清自己當時得到準確回應的當下，說話態度及溝通語氣有改進空間，對此深感抱歉，「我不是不想遵守規則，只是希望我可以弄清楚這個規則，然後去遵守」。

資料來源: Threads、小紅書