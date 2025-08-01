政府工｜社署超筍工！二級社會保障主任頂薪61K　DSE學歷+零經驗

暑假又過了一半，畢業同學仔是否也忙於揾工？近日社會福利署出了一個超筍招聘「二級社會福利保障主任」值得考慮，公務員約月薪由26K起，最筍是可以跳POINT，頂薪可以去到61K！而且入職要求不高，學位也不需要，只需擁有DSE或同等學歷，無需工作經驗也可以申請，各位同學仔還等甚麼？Go !



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社會福利署-二級社會保障主任

月薪: $26,590起

截止日期 :07/08/2025 23:59:00

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入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科（包括中國語文科或英國語文科）取得第3級或同等水平（註1）或以上的成績，或具備同等學歷；或

(ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目取得E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科（包括中國語文科或英國語文科）取得第3級（註2）／C級或以上成績，或具備同等學歷；以及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第2級（註2）或以上成績，或具備同等學歷；並且能操流利粵語；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績（註3）。

職責:

(a) 協助社會保障辦事處／辦公室／組別管理日常事務；

(b) 監督和監管社會保障助理職系及其他職系員工的表現；

(c) 就社會保障援助金額作出授權／建議，並處理多付／少付款項的個案；

(d) 協助實施、管理和檢討社會保障政策及計劃的工作；

(e) 調查和審核詐騙個案；

(f) 協助處理社會保障電腦系統的維護事宜，並進行相關的行政工作；以及

(g) 為社會保障職系員工安排及舉辦培訓課程。

（註： 二級社會保障主任或須擔任戶外工作和執行緊急職務；以及不定時、隨時候召或上班候命工作。）

薪酬:

總薪級表第10點（每月港幣26,590元）至總薪級表第27點（每月港幣61,865元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

郵寄 X

互聯網 V

(a)申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人須在申請表格上詳列其學歷、資歷及工作經驗。有關資料應包括–

(1) 由中學起在公開考試中所有報考科目的成績級別；以及

(2) 就業紀錄連同詳細的職責說明。

(b)持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(c)至於持有非本地學歷的人士，則須於二零二五年八月十四日或之前把所需的修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本電郵至recruitment@swd.gov.hk，並在電郵標題及文件副本的每一頁註明網上申請編號。