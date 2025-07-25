政府工｜筍工！警察助理福利主任月薪56K起　無需考體能+公務員約

紀律部隊工作薪優糧準，不少人都盼望入職，但大部分職位都要考體能。不過，警務處今日（25日）公開招聘警察助理福利主任，無需要考體能，只要符合4大入職求即可，月薪起步點高達56K，大家即睇自己是否符合申請資格。



警務處 - 警察助理福利主任

月薪：$56,450起

截止日期：07/08/2025 23:59:00

+ 4

入職條件：

1. 持有香港任何一所大學頒授的社會工作學士學位，或具備同等學歷；

2. 於取得學位後，有十年在社會服務界從事輔導及活動統籌工作的實際經驗；

3. 符合語文能力要求，即在綜合招聘考試的兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「二級」成績，或具備同等成績；並操流利粵語及英語；以及

4. 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

註:

(1) 綜合招聘考試的中文運用及英文運用試卷的成績分為二級、一級或不及格，並以二級為最高等級。

(2) 「同等成績」指：

中文）

- 香港中學文憑考試 (HKDSE): 中國語文科考獲第5級或以上成績。

- 香港高級程度會考 (HKALE): 中國語文及文化 / 中國語言文學 / 中國語文科考獲C級或以上成績。

英文）

- 香港中學文憑考試 (HKDSE): 英國語文科考獲第5級或以上成績。

- 香港高級程度會考 (HKALE): 英語運用科考獲C級或以上成績。

- GCE A Level: English Language 科考獲C級或以上成績。

- IELTS 學術模式: 整體分級取得6.5或以上，且在同一次考試中各項個別分級均不低於6。請注意，IELTS 成績必須在考試的兩年有效期內，且在職位申請期內任何一日有效。

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職責：

(a) 為員工、退休人員及其家屬提供輔導及各種福利服務；

(b) 協助警察福利主任確保總區福利辦事處有效運作；以及

(c) 協助警察福利主任策劃、籌備及進行福利計劃及家庭生活教育活動。

(註：或須不定時工作，以及在星期日及公眾假期工作。）

薪酬：

總薪級表第25點﹙每月港幣$56,450元﹚至總薪級表第33點﹙每月港幣$81,510元﹚

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

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申請方法：

互聯網 ✓

- 申請人必須在2025年8月7日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

- 申請人須在申請表格上詳細列明其學歷及工作經驗，並須在2025年8月14日或之前把以下所需的證明文件副本，包括：

﹙一﹚學歷﹙包括證書和修業成績表副本﹚；

﹙二﹚工作經驗的證明文件副本；及

﹙三﹚中英文水平的證明文件副本

電郵至appointments-unit-2-p-a@police.gov.hk。電郵標題上須註明申請的職位名稱及網上申請編號。