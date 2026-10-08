有紋身不可浸溫泉？從日本歷史看澡堂禁忌　觀光廳指引+3大破解法

經常到日本旅行或是有在關注日本文化的人，應該都曾經聽過，有紋身的人在日本不能泡湯的這個說法，而在日本，確實也有店家會在店面明確貼出「身上有紋身的客人不得入內泡湯」等告示。你一定會好奇為什麼有紋身就不能泡湯呢？這就要從日本的紋身歷史來說起，本篇文章便要帶著你一同了解日本的紋身起源，以及日本普羅大眾對於紋身的刻板印象又是從何而來的？



為什麼有紋身就不能泡湯呢？（unsplash@Lucas Lenzi）

紋身是罪犯的象徵？日本最早的紋身起源

在日本，紋身的起源最早可追溯到奈良時代，但那時候的紋身，並非像現在這樣已經轉化為一種美和藝術，在當時，紋身是一種對犯罪者降下的刑罰，又稱為「墨刑」。墨刑在江戶時代最為盛行，被施以這項刑罰的犯人，有的會在手臂上被刺上兩條線，或是被刺上符號等，刺在手上還能夠以衣服遮擋，但刺在臉上可就不是這麼一回事了，更是會讓受刑者感受到更大的恥辱感，一生蒙羞。不過墨刑的用意本就是讓犯人蒙受恥辱、一生都背負著恥辱的印記，只不過依各地區的判刑方式、標準的不同，刺的部位與符號也有所不同。

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至於到了什麼時候，這項刑罰才被廢止呢？在日本一直到了明治時代才廢止墨刑，而除了廢除不文明的刑罰之外，更是明文規定連裝飾用的紋身也要一併禁止，從這項規定看來，紋身這項行為在大眾的認知裡，還是被認為是傷風敗俗的事。

身上有紋身＝危險人物？紋身與黑社會的淵源

不過，在明治時代明文禁止紋身反而卻促使了黑社會組織反其道而行、推行紋身，舉凡入會的人都要在身上紋身以表示追隨組織的忠誠心，這讓紋身變相成為了黑社會的標誌，也在傳統社會當中烙下了反社會的既定印象，一直到現在，雖然社會風氣開放了不少，但日本對於紋身還是有著反面的既定印象，還是有部份的人會以有色眼光來看待身上有紋身的人，認為身上有紋身的人，有可能會是與黑社會有關聯的危險份子，讓人懼怕。

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泡湯的大眾浴池畢竟也算是公共場所，店家擔心有紋身的人會是危險份子，怕會在公共場合引起紛爭，或是讓旁人感到害怕、有不好的感受，有鑑於此，才會禁止有紋身的人入店泡湯，謝絕有紋身的人到大眾浴池泡湯，也成了在日本泡湯文化當中的隱藏條款。

在日本有紋身還有哪些地方不能去？店家謝絕紋身顧客入店是合法的嗎？

除了溫泉之外，在日本也是有許多公共場所或是店家禁止身上有紋身的人進入，其中也包括部份遊樂園或是設有淋浴間的健身房、桑拿等場所，特別像是海水浴場或是泳池等可能會將身上紋身曝露出來的地方，更是有所限制。當然這部份都是依照各個店家的規定，也是有少數溫泉店家是開放紋身人士入場的。

那麼，一般店家是真的有權力禁止身上有紋身的客人入店消費嗎？依照契約自由原則，店家有權自行訂定入店須知等規定，若是店家有貼出告示、或是以口頭告知等，明確訂定出禁止紋身人士進到店內的規定，而顧客仍違反規定、進到店內，站在店家的立場是可以正當地驅逐顧客的。因此在法律上來說，謝絕有紋身的客人並非違法的行為。

在日本紋身是違法的嗎？一場判決讓紋身的合法性再度受到熱議

在日本就曾有紋身師因為沒有醫生執照，而吃上官司的事情發生，最一開始地方法院的解釋是以「該紋身師既非持有合法執照的醫生，卻從事可能會造成衛生保健上危害的醫療行為（以針具將色素注入皮膚）」為由而判處罰金，若是從這角度上來說，難道紋身師必須要有醫生執照才合法嗎？然而，現實狀況卻是在日本的紋身師大多是沒有醫療執照的，究竟紋身到底是否屬於醫療行為呢？這也成了這場判決主要探討的議題。

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然而到了第二審和最高法院的審判，都讓這位紋身師獲判無罪，二審及最高審的解釋是，紋身是一種「從裝飾到象徵、甚至是具有藝術性而傳承下來的社會風俗」，並非是「以治療、矯正或預防人體疾病、傷害及保健為目的」的醫療行為，因而讓該案例獲判無罪。不過，即使有這個無罪的案例誕生，也並不代表在日本紋身已經合法化，至今在日本法律上還是沒有明文承認紋身的合法性。

入鄉隨俗，事先做好功課、接受當地規矩

綜觀來看，雖然紋身在一般日本大眾還是存在著負面的刻板印象，也未有明確合法的紋身制度，不過其實在日本還是有不少人把紋身視為是一種藝術，業界當中也有許多受到敬重的紋身師，他們的創作都可以說是一門藝術，然而，一碼歸一碼，紋身是否能被社會所接受，又是另一回事了。當我們到了日本，還是要跟著當地的規定走，有紋身的人，還是要多加注意各個店家對於紋身是否有所規定，事先了解情況，才能讓你避免遇到被拒之於門外的囧況。

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