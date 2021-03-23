撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-23 19:36

【巴士塞車/塞車熱點/巴士路線】對香港人來說，返工放工塞車是常事，不過在巴士上總會「人有三急」，此時只能懊惱自己為何沒有先去廁所。最近有連登網民開Po，嚴選全港多條超長途的巴士路線，上車前一定要先去廁所解決大小二便！大家都知「大西北居民」要經屯門公路出省，閒閒哋都塞個半鐘頭，可是除了屯公之外，香港也有不少巴士路線讓人坐到屁股痛！

塞車是人生最浪費時間的事情！（資料圖片）

最近有連登網民開Po，「一人一條去完廁所先敢上車既（嘅）巴士線」，帖文引來大量「苦主」熱烈討論，有網民指某些巴士路線完全不人道，一旦塞車起碼塞兩個鐘，簡直是挑戰膀胱的極限！一旦要過海，痛苦程度大增，最慘莫過於是整條路線途經多個塞車熱點，簡直是想死的心都有了。

👇👇👇按圖看10條挑戰膀胱的長途巴士路線👇👇👇

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你有壓力，我有壓力！有網民在連登討論區以「一人一個你壓力大到痴線（黐線）嘅時候做過嘅痴線（黐線）野（嘢）」為題發文，帖文引來網民踴躍留言，至今已經有27頁留言！有網民稱壓力大時會化身購物狂、暴力狂，有些人更會突然大叫發洩，有錢的打工仔直接想飛就飛，認真令人羨慕！

👇👇👇點下圖即睇網民23個黐線減壓方法👇👇👇

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有網民在連登討論區開Po，帖文題為「職場中女好X得人驚」，引來不少深受其害的網民激烈討論。樓主指自己是一名實習生（intern），但中年女上司情緒好有問題，令他每日返工都要承受很大壓力，「日日返到去都好X大壓力，學嘢慢啲又比佢X，搞到無晒心情做嘢」。他又指關心女上司也被當作暗寸，令他備受壓力，「唔知可以點捱埋之後個2個月......」

記者整理網民熱數12個中年單身上司難頂特質，包括黑口黑面、像個管家婆甚麼都要管、對自己及其他人態度大不同等等，這些特質都會令下屬及一眾打工仔備受壓力，甚至冒出辭職念頭。

👇👇👇點下圖即睇網民12個單身中年上司難頂位👇👇👇

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同場加映：N個改名後仍叫舊名的地方

念舊或者是港人的一大特點，最近有網民在Facebook專頁「90年代回憶」開Po，「唔知大家會唔會有啲地方改咗名，都係好鐘意叫返舊名」。不少網民憶述多個非常有年代感的地方名，包括「屯門八佰伴」、「荃灣英皇」、「黃大仙龍翔中心」等，勾起不少街坊的共同回憶。後生仔搭小巴時不妨留意區內街坊落車是否仍會嗌舊名！

👇👇👇按圖看街坊秒懂N個改咗名但仍叫舊名的老地方👇👇👇

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