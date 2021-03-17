撰文： 芝芝妹妹 最後更新日期： 2021-03-17 18:16

出賣年齡系列！近日，有網民在Facebook專頁開Po，「唔知大家會唔會有啲地方改咗名，都係好鍾意叫返舊名」，帖文一出引來各區街坊紛紛留言，「屯門八佰伴」、「荃灣英皇」、「黃大仙龍翔中心」⋯⋯ 懷緬那些年大家回不去的香港地。

「銅鑼灣大丸」年輕的讀者也許聽都未聽過。（網上圖片）

近日，有網民在Facebook專頁「90年代回憶」開Po，「唔知大家會唔會有啲地方改咗名，都係好鐘意叫返舊名」。「屯門八佰伴」、「荃灣英皇」、「黃大仙龍翔中心」⋯⋯一個個熟悉又有年代感的舊地名，勾起不少街坊的共同回憶。偶然仍聽到有舊街坊搭 Van仔叫落車仍會嗌舊名，車尾傳來一句「大丸有落」，其他乘客臉上都會露出一臉「Ching果然有啲歷練」的表情，馬上肅然起敬。

👇👇👇按圖看街坊秒懂N個改咗名但仍叫舊名的老地方👇👇👇

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小巴落車你會點叫？有連登網民開PO「一人一個小巴落車站名奇怪叫法」，引來大量網民留言，前面有落、轉彎有落已經是家常便飯，原來有不少人都會用舊地名叫落車，甚至將樹當成標誌物，搞笑得來又貼地。

👇👇👇按圖看16個香港獨有叫落車方式👇👇👇

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【同場加映】Angelababy｜17個名人超路人英文名 蘇民峰秒變業餘、小豬勁老餅

Angelababy最近被內地導演要求改名，指不應該用英文名在內地「搵食」，引起網民熱烈討論。自稱「第7代導演」的內地演藝圈人士劉信達，指Angelababy明明有中文名「楊穎」，「她為什麼還在用洋名？」，直斥她明明是中國人，是上海人，卻一直用洋名。Angelababy名字辨識度高，不過有不少藝人如果以英文名搵食，辨識度會直線下降，一秒變路人。

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