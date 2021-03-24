撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-24 07:00

以前明星出街喜歡戴口罩遮樣，不過在疫情爆發這一年來，戴口罩已變成所有市民的指定動作，明星出街混入人群就更輕鬆。以下這20位日本明星戴口罩的樣子，你認得多少個呢？

明星始終有種星味，有些人就算戴口罩都難掩他出眾的氣場，例如石原里美、山下智久，不過亦有些明星比較率性隨意，口罩下會化妝，在外人看來就有點形象崩壞，以下20位明星，你認為最崩壞，或者最有星味是哪位？

【1】一頭紅髮......（網上圖片）

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同場加映︰日男票選「最想她做女友的明星」Top10 石原被踢走、榜首7次奪冠

白色情人節剛過，日本Oricon每年都會公布由500位10多歲至50多歲男性票選的「最想她做女朋友的明星」排名。今年最意外的是超人氣的石原里美竟然不上榜，由2位新星演員代替。

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同場加映︰日粗眉女大改造激似川口春奈拍水著寫真 向暗戀男生表白結果竟是

戀愛可以讓人變成更好的自己，你試過為自己的戀情做過甚麼事嗎？日本搞笑藝人井上咲樂在去年在節目《今夜くらべてみました》上表示因為暗戀一位男性兩年，於是決定改造自己希望令對方對自己另眼相看。事隔數月，她的改造成果更見明顯，也決定好向喜歡的男性表白，最後結果是怎樣？

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