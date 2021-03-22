撰文： 沉默是柑 最後更新日期： 2021-03-22 17:54

日本爆炸頭寶寶Chanco在數年前因為一頭超蓬鬆頭髮而紅爆網絡，相信香港人對她一定不陌生。直到今時今日，她已經3歲多，以前大家只注意她的頭髮，現在她的顏值更搶眼！

（IG@babychanco）

Chanco在2017年12月出生，媽媽在Chanco四個多月大的時候就留意到她的髮量比一般嬰兒多很多，加上超蓬鬆髮質，讓她有「炸毛寶寶」的稱號，甚至紅到香港人都認識。她的IG現已有37.7萬粉絲，是新一代網絡紅人，她亦因此獲得很多拍廣告的機會，甚至更上過綜藝節目。

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事隔數年，Chanco現時已經3歲多，雖然髮量一樣超多，但媽媽為她留長頭髮，看起來就沒那麼蓬鬆。她還長成一個氣質小美人，圓滾滾的可憐大眼睛、嘟嘟小嘴真的超可愛，難怪網民都被她融化！

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