撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-03-23 16:15

以「和風之美」為宗旨的「第53屆日本小姐2021」（Miss Japan Contest 2021）總決賽於昨天（3月22日）在東京舉行，是次大會廢除了傳統的泳裝環節，13位佳麗需要改為穿上緊身運動套裝展現健康身材，不過卻引來網民抨擊，留言「多此一舉」、「入圍標準太寬鬆」等。最後總冠軍由現屆大學生松井朝海奪得，她亦是日本著名競艇選手松井繁的女兒。

「日本小姐（Miss Japan Contest）」選美比賽已經有50多年歷史，第一屆賽事於1950年舉行，氣質女星藤原紀香、山本富士子都曾經獲獎。這個比賽的評核標準是「和風之美」，除了要求美貌與身材，亦著重參賽者的社交能力、內在美和智慧。獎項除了包括總冠軍，還有「運動小姐」、「綠色女神」、「水之天使」、「和服小姐」和「海之日」，得獎者需要在任期內推廣屬於自己範疇的公益活動，造福社會。

廢除泳衣展示環節

與多數選美比賽一樣，「日本小姐」本來設有佳麗泳裝展示環節，但經過主辦單位商討後，決定以「外在美的更高層次是看一個人的『鍛煉』」為理由，將泳衣比堅尼變成緊身運動裝，13位佳麗需要穿上波鞋走出舞台展示身形。

這個做法受到網民熱烈討論，有人認為比賽與時並進、做法正確，但更多人不滿這項安排，留言「運動裝與泳衣其實分別不大」、「這真的是在表現女性美嗎？」。除此之外，13位入圍決賽佳麗的外貌備受關注，網民感嘆今屆「日本小姐」顏值質素參差，👇👇👇點擊圖片看入圍名單與比賽結果👇👇👇

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由全日本大學校園裏選出「日本第一美麗女大學生」的選舉比賽「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2021」，決賽於昨天（3月2日）舉行，並選出冠軍、兩位準優勝者和評審員特別獎。今年21歲的冠軍被封為「小石原」，因為她與女神石原里美非常相似，在眾多位參賽者中脫穎而出，成為是屆比賽的焦點！除此之外，其他參賽者的「照騙」情況亦備受關注，其中幾位因為相片「P太大」而差點認不出真人，網民也傻眼：「這些是來配襯的吧？」

👇👇👇點擊圖片看真人VS對比照和比賽結果👇👇👇

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