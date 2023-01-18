你的不濟全因屋企太窮嗎？打破跨代貧窮　「這方面」的傳承最重要

跨代貧窮問題，社會討論得多，而與此相對的，是「跨代富裕」現象。究竟「跨代貧窮」和「跨代富裕」兩者之間有沒有衝突，今天半宅職薯想和大家想像一下。



「膠劇」給我們的想像局限

「你個敗家仔，係咪想激死老豆？！」這是我們小時候看膠劇常見的劇情：父親辛辛苦苦白手興家，然後生出一個敗家仔，每天花天酒地，最後欠下一身債，連累父親賣屋賣廠還債……又或者這名父親賺的錢是壓榨基層員工得來，然後讓觀眾得出一個結論：「賺大錢又點啫，咪又要因住收尾嗰幾年？」

這是膠劇讓我們建構對富人的想像。

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由傳承家產，發展至傳承創業精神

多年前曾經參加一個關於傳承的講座，由一位成功把事業王國傳承給後代的生意人主講。

在講座中，講者分享了很多傳承事業的難度以及其原因，也分享了他成功傳承的心得。我當時比較年青，不懂大體，在發問時間拿起咪高峰問了一條很直接的問題：「既然把事業傳承這麼難，為何不直接向下一代傳授創業家精神，讓他們 有不斷東山再起的能力？」

當然，講者沒有直接回答我。而我認為答案已經呼之欲出， 就是傳承創業家精神，遠比傳承業事業困難。

「跨代富裕」現象

若干年後，世界又有一些轉變，而我又認識了不少知識水平和能力都比我高很多的前輩。

膠劇所塑造出的事業有成老年人的形象是保守、固步自封、欠缺想像力。但我認識的前輩，不少受過非常良好的教育，思想先進而且開通。年老的，只是身體而不是頭腦。

我發現，這些前輩對於子女的教育及栽培都十分重視：重視學業成績，更加着重待人接物和人脈發展。他們的子女才二十出頭，便認識一大群有見識的前輩，在人生早早的階段便吸收前人的經驗和智慧。

和膠劇所描述的敗家仔不同，這些年青人大多態度誠懇又謙虛，受過良好教育而且交際力強，軟硬實力兼備。在我眼中，他們是窮不了的，甚至極大機會比他們的父親更加成功。這就是我想指出的「跨代富裕」現象。

「跨代貧窮」源於心態更甚於資源

90年代或之前的會考制度，每年都在量產會考失敗者：會考成績不足以升上中六的學生，在實際上會視為失敗者、離考生，卻不是中五畢業生。在踏進社會之前，已先被冠以失敗者稱號。在這些給年青人定型定格的潛規則之下，他們對將來事業期望自然大幅降低，最後難以避免成為較為貧窮的一群。

而在大專學額量化寬鬆的年代開始之後，大量家庭為了讓子女追上平均學歷水平，豪灑積蓄報讀自資專上課程。

至於畢業之後能否賺回學費以及在社會上流？沒有積蓄，等於待業能力低，結果更加無選擇和議價能力。

跨代貧窮，源於心態上及資源上的狀況。

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「跨代富裕」源於應試及教育的分別

貧窮的父母盼望子女考取高分，富裕的父母期望子女獲得教育和啟發。

原因很簡單：貧苦學生考不到高分便不能升學，拿不到職場的入場券；富裕的學生需要真實的知識，以便在爸爸媽媽或者世叔伯的公司有所發揮。

而最引人入勝的地方是，考取高分更似是一種考試戰術，而不是知識體現。貧苦學生自小被迫跟着別人設定的遊戲規則玩，富裕學生自小被教育如何設定規則，有着不同的世界觀。在這種截然不同的價值觀下成長，他們將來會怎樣發展，大家心中有數。

當然，貧苦學生也有機會在長大成人之後孤注一擲創業成功。必須留意的是，他們只有一注機會，不成功便成「塵」。而富裕的學生由於資源充足，有着穩健的安全網，長大後可以有多次的創業機會，做到屢敗屢戰，最後總會有一次成功。

「跨代貧窮」和「跨代富裕」是否對立概念？

究竟社會是否需要打倒「跨代富裕」，才能解決「跨代貧窮」？這視乎我們的「視野」圈圈畫得有多大。

如果視野的圈圈畫得很小，例如小得只在一間公司的範圍， 不是你上位便是其他人上位，這確是一個零和遊戲。如果我們把視野的圈圈畫得大一點，例如整個行業；甚至再畫得大一點，跨行業跨領域。那麼在更大空間和視野的情況下，可能性便以幾何級數增多，「跨代貧窮」和「跨代富裕」便不再是水火不容。

結語

網絡名句「貧窮限制想像」確有其道理，而想像力又影響發展，造成一個惡性循環。說到最後，我想引述另一句網絡名句「學歷是社會入場券」。如果你把學歷視作入場券的話，那麼它說到底也只是一張入場券；如果你把知識視作啟發的源頭和可能性的泉源，你便會無時無刻思考怎樣去運用知識，讓自己得到發揮，創造可能性。

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