港女香港打工深圳租屋每日搭車搭到癲　未夠半年搬回港：浪費生命

「真浪費生命，真後悔搬來深圳。」在深圳和香港通勤往返的途中，何小潔總會萌生這樣的念頭。



深港重新開放通關已久，隨着越來越多香港人的湧入，深圳不僅成為香港人吃喝玩樂的「後花園」，也成為了越來越多香港人的「後宅院」。他們從香港搬家到深圳，每天往返深港，雙城跨境通勤，衣食住都在深圳解決，然後回到香港上班。

生活總是有捨有得，他們雖然獲得了深圳的「便宜大碗」，卻不得不用時間和精力丈量深港通勤的遙遠路途。香港人何小潔就是在這樣的取捨中，深感後悔。她搬來深圳，原本是為了提升生活的性價比，沒想到生活質量卻因此大打折扣。「雖然花了錢和時間，但是收穫了疲憊，結果就是得不償失。」

而她，只是萬千後悔搬來深圳的香港人之一。體驗過雙城生活後，他們失望地搬回了香港，過上了「生活質量倒退」的生活。

以為「香港賺錢深圳花」可享更優質生活 但……（點圖放大閱讀相關內容節錄）：

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在香港合租蝸居，不如來深圳獨居

何小潔決定搬來深圳前，在社交平台上看到很多香港人分享住在深圳的帖子，他們都覺得深圳的房租便宜、吃飯也便宜，對深圳讚不絕口。當時她正失業，失去了收入來源，快要支付不起香港高昂的房租，於是盤算：不如搬到深圳，一邊省錢，一邊找工作。為了方便，她在羅湖蓮塘口岸附近的小區租了個小單間，房租2500元（人民幣，下同），不及香港房租的二分之一。

在深圳，她的飲食費也大幅下降。「在香港點外賣最少要60塊，而且選擇很少，都是本地小吃，想要吃稍微好點都要100以上，在深圳一頓外賣才20-30左右。」住在深圳時，她沒事就會去逛商場，吃飯、買鮑師傅，再喝杯奶茶，標準的港人來深三件套。深圳的生活，對她來説，也更便利。往常在香港，她只能通過集運網購，想買的東西攢一攢再一起買，但在深圳隨時都可以買，快遞不用轉運，直接送到家門口。

許晨曦同樣是因為較低的房租，才決定住在深圳，每天堅持往返深圳和香港。她在深圳租了一個帶有落地窗的一室一廳，50平方米（約538呎）左右，房租加上水電管理費一個月差不多5000元。這個居住條件對她來説，很大很舒適，而且能讓她享受獨自一人的敞亮和自由。正因如此，她能隨心所欲地養貓，來治癒她的壞情緒。「這個價格，在香港只能合租。獨居的話，我同事租了個很小的公寓，月租都要八九千，很貴。」

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她住在深圳，雖然往返香港的交通費也是一筆不少的項目，但她的港鐵八達通每個月還能領500元左右的補貼，讓她不至於花很多的錢在交通上。「吃喝玩樂還是深圳好」，她迷戀深圳的美食，甚至每週一都會點早餐的外賣，比如煎餅果子和小籠包帶回公司吃。她也很享受深圳高性價比的玩樂，每個星期都去按摩，放鬆自己的身體，把深圳當成家。「我覺得在深圳很安心，一切都很熟悉，家的那種感覺，在香港感覺有一點難融入，我偶爾會沒有歸屬感。」

至於通勤時間長，她一開始覺得無所謂，因為有人和她説，就算住和工作都在深圳，也有人每天花4個小時在通勤上，這是一個很正常的時間。「很多深圳人説，他們都這樣，從羅湖去南山上班，從寶安到羅湖，每天也要單程通勤一兩個小時。」

在社交平台上，經常會有帖子詢問深港通勤的可行性，好奇住在深圳的好處。其中的回答不乏房租相對更低、更寬敞、物價低、生活更方便等等，形成了一種只要搬來深圳，生活質量就能得到大幅提升的「假象」。一言蔽之，香港賺錢深圳花，主打一個物價差。但是，儘管是對錢包友好，何小潔和許晨曦，都沒有堅持超過半年的深港通勤，就搬回香港了。

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結束雙城生活，才不再像個提線木偶

剛找到工作的時候，何小潔雖然已經知道自己的往返通勤長達4小時，但她還未正式體驗過，並不知道那代表着什麼。然而，在深港之間來回跑了一個月之後，何小潔表面平靜，內心怨氣卻積攢到快要爆發。「我不知道那些堅持了半年這樣通勤的人，到底是怎麼做到的？」她很無奈地詢問。

住在深圳，她並沒有感覺生活改善了，雖然支出降低，但她時間和精力上的付出卻無形增加了不少，比如她每個工作日都繃緊着一根弦，生怕浪費一分鐘。她每天通勤往返4小時，需要先打車到口岸，然後上巴士再轉地鐵，才能到公司。一波三折的時候，最害怕的就是狀況外的情況，因為一不小心就會遲到扣工資，或者趕不上回家的班次。「有一次巴士遲到了15分鐘，還有一次東鐵線地鐵竟然比預計時間早8分鐘發車，我沒趕上，我還曾經在口岸遇上很多個旅行團，過關排很長的隊，這些讓人相當暴躁。」

她上班的時間恰逢高峰期，東鐵線很擁擠，全程沒有座位：「坐地鐵很耗精氣神，雖然在地鐵上可以看手機，但是跟躺在牀上完全不一樣。」就算是準時上下班，她也沒有喘口氣的時間，依然需要匆匆忙忙地面對生活上的一切事務。

她每天7點起牀，9點到公司。下班到家8點，做完家務事10點，就得趕緊洗漱睡覺了，因為第二天又得7點起牀。「別説什麼在深圳能住大點住好點，每天通勤4小時，我已經崩潰了，讓我住別墅都沒用。」因為時間安排十分緊湊，她稱自己在趕命。「每時每刻都要安排自己做事，不然就會環環相扣，趕不上下一件事。」

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她每天都在叮囑自己，要記得洗衣服、晾衣服，回來的路上要記得點外賣，這樣到家就能吃上飯，如果忘記點了，得等到9點才能吃上晚飯。「如果我在香港吃飯，回到家也要10點，只想趕緊洗個澡就睡覺，沒心思想任何事情，這些生活瑣事已經佔用了所有的時間。」

畢竟距離擺在那裏，枯燥的通勤和時間的消耗對於何小潔來説，如鯁在喉，她覺得不值得。「如果你為工作神經緊繃，至少能做出業績，可是為了這些芝麻蒜皮，每天搞來搞去，幹嘛把人生浪費在這些事情上？」

許晨曦住在深圳的時候，雖然衣食住都得到了滿足，但是她的精神世界和何小潔一樣，都不約而同地感覺自己變成了行屍走肉的機器人。每天早上7點的口岸和東鐵線上，許晨曦的周圍都是來回奔波香港和深圳的打工人，他們行色匆匆，能量很低。身在其中，許晨曦也不自覺地感染了他們的磁場。

不僅如此，許晨曦總是在過海關時耽誤了時間。她經常被海關攔下來檢查，所以每次過海關的時間就拉得更長。過了海關，她還需要坐一個多小時的地鐵，然後步行半小時，才能回到深圳的租房。她每天都感覺自己很累：「我每次坐地鐵的時候，都是一種很迷茫的狀態，不知道生活是為了什麼？」也正是這一個個迷茫的片段，累積下來的疲憊，竟佔據了她的大腦，有的時候甚至覆蓋了住在深圳的幸福感，讓她萌生了搬回香港的念頭。

所以，當得知公司提供員工宿舍的時候，雖然是合租，她還是欣然接受了。在她看來，雖然合租確實影響自由，但是下班後自己對時間的掌控程度和幸福指數呈正相關。合租在一定程度上，拉長了她的休息時間，提升了她對生活的正面評價。她坦言現在自己也喜歡上香港了：「感覺是在體驗一種新生活，這裏很有秩序也很有禮貌，比如我早晨坐小巴上班，很多人下車的時候還會和司機説謝謝。」

搬回香港後，何小潔才感覺自己不再像個特種兵，找回了自己的生活和時間。她現在住在香港的唐樓，和陌生人合租，月租4千多，「條件比較差，還得爬樓梯」，但她感覺房子的性價比非常高。「我現在每天能睡到8點15分，45分出門，步行15分鐘就能到公司。下了班後，7點吃完飯就沒事了，想幹嘛就幹嘛，優哉遊哉的，沒有那種緊繃感了。」

堅持長期深港通勤，需要有精神慰藉

根據許晨曦的觀察，她的同事裏，但凡能夠長期堅持深港通勤的人，一般在深圳都有家庭。回到深圳，就吃上爸爸媽媽做的飯，或者有老婆小孩熱炕頭，這長達三四個小時的通勤，對比起終點處的精神慰藉，也算不上什麼了。「生活變得更有奔頭」，是他們常説的形容。

許晨曦説，等到男朋友來了深圳，她也可能搬回深圳，繼續堅持深港通勤了。「如果沒有他和貓貓，我不會搬回來的，真的很需要一些寄託。」

何小潔自認為是一個獨來獨往的人，但在深圳，也過上了與世隔離的幽閉生活。她以前沒有在深圳住過，也沒有深圳的朋友，在深圳住那一個月只認識房東和小區裏的貓，因為沒有時間，也沒有心思去融入新的圈子。週末無聊的時候，她自己去公園騎騎車，一天去喂好幾遍流浪貓。「最熟的是我們小區的流浪貓，我走了就去跟他們告別，告訴他們以後不能來看你們了。」

部分人很共情這樣的孤獨，他們每天從深圳灣過關，在大巴上睡一覺就到公司樓下，每天晚上再坐大巴回來，像一條流水線上被運輸的產品。由於忙和累，他們在兩邊都沒有了朋友，原本香港的朋友沒時間約，來深圳又沒有交到新朋友，好像陷入了社交空洞的循環怪圈。能夠堅持深港通勤，不僅情感上需要寄託，還取決於上班或者上課的節奏。

在社交平台上，深港通勤的過來人幾乎都建議，深港通勤更適合不需要每天去香港的公司或者學校報到的人。不需要坐班的上班族、每個星期只有一兩天有課的學生、或者是工作和住所交通可達性強且快的羣體，是深港雙城生活的最大受益者。何小潔和許晨曦需要每天通勤，以致被消耗了太多的精氣神，對生活產生了較大的負面評價。

何小潔覺得，自己以後可能再也不會搬到深圳來生活了。一個是深圳的薪水太低了，不符合她的期望。一個是，她住了一個月，也沒感受到在深圳居住有多大的好處。「非必要，再也不來了。」

備註：文中人物均為化名。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】