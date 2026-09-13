年輕上班族要不要搬出去租房？在家中緊繃但工作不穩　網友一面倒

剛畢業返鄉工作的年輕上班族，因家中氣氛緊繃，陷入「要不要搬出去租房」的兩難。女網友在Dcard上表示，自己目前月薪台幣3萬3，回家住不到半年，就因父母的碎念與無形壓力多次爆發衝突，甚至會互相惡言相向。雖然理性上知道搬出去後開銷大、存款會變少，工作也還不算穩定，但感性上卻覺得「搬出去心理比較輕鬆」。



事主透露，大學時期曾在外租屋，深刻體會到自由空間帶來的舒適，也讓與家人的關係保持適當距離後反而比較融洽；但如今回家住，壓力又全回來。她說，目前從家裡到公司通勤需20分鐘，而看中的租屋點只要6到7分鐘，加上能擁有更多自主時間，也能與男友多相處，讓她相當心動。

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網友一面倒力挺「搬出去」

貼文曝光後，許多網友一面倒建議「搬出去」。有人直言：

「跟家裡相處有問題的肯定是搬啊」

「相信我，租下去海闊天空」



也有人分享理財建議：

「租金不要超過薪水20%。」



不過也有網友提出不同角度，詢問她是否有結婚打算，認為若打算與男友步入下一階段，也能納入搬家的考量。

面對各方意見，事主仍陷入猶豫，擔心好的租屋點稍縱即逝，也憂心經濟壓力過大。這篇貼文也引發不少年輕族群共鳴，認為「經濟能力」與「精神自由」常是返鄉族最糾結的兩大拉鋸。

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