考不上好大學人生便註定失敗？網友：學歷只看首5年　關鍵在能力

一名備戰統測的台灣高三生近日於社群上發文，因親戚認為「考不上好大學人生會完蛋」，導致他在讀書過程中感到迷茫且缺乏動力。模擬考試成績也沒什麼改變「感覺我的能力也就到此了，很迷茫」，上網尋求意見。網友普遍認為，優秀學歷雖可帶來更多選擇，但也有聲音強調科系選擇及個人志向更為關鍵，更有網友指出學歷影響有限，人生最終取決於個人努力與選擇。



學歷影響求職現實面

有多數網友表示，擁有好學歷確實能為未來發展增加一條路。

讀書是相對簡單的路，不讀書要賺大錢通常要走很多彎路。

成為不少人的共識。更有網友建議，「起碼考個國立科大吧，國立科大還是有一些老師的必修會強制你一定要讀書那種，而且畢業也比較好聽」。

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科系選擇比學校更關鍵

也有網友認為，選擇正確的科系比進入名校更重要。「重點是科系啦，選系不選校」、「科系很重要學校其次，畢業剛出去看學歷後面看經歷」等留言指出，未來職涯更看重專業能力與經歷。這顯示學生在升學規劃時，應根據自身興趣及產業需求做抉擇。

學歷非唯一 網：工作五年後更看重能力非學歷

不少網友則分享，大學學歷並非人生全部。

「是要看你以後喜歡的職業是什麼？那個產業需不需要深造才是重點」

「不會啊，多的是沒走本科系的人」



更有人直言：

「不會完蛋，你的人生要怎麼過是你來決定」

「學歷這種東西只會在你人生佔大概五年的時間，也可能不到。等你工作五年，大家只會看著你的能力而非學歷」



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