徬徨了！40歲離開9年舒適圈　怎知在新公司「撐不了2個月」便辭職

職場上，有的人會試着離開自己的舒適圈，但這樣的嘗試並不是每次都會成功。



近日有網友發文，表示自己離開了過去工作了9年的公司，但在新公司只撐了兩個月就離職了，讓他不知道下一步該往哪走。

中年人轉工，往往受着這樣的壓力：（按圖了解）



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事主在Dcard發文，表示他在一家私人公司待了9年，公司的氣氛很好，離家也近，唯一的缺點就是老闆不肯漲薪水。

今年9月時，有一家外商公司錄取了事主，當時他覺得「終於有機會跨出去了」，因此即便在提離職的時候老闆跟老闆娘一直挽留，也表示願意加薪，他還是拒絕了。

事主本以為去到外商會過得很好，誰知進去兩個月「生不如死」，雖然薪水高了，但是前輩對新人都不太友善，苦撐了兩個月後他還是決定離職。事主感嘆現在自己是兩頭空，而且他今年已經40歲了，讓他不知道下一步該往哪走。

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有網友認為，現在還是陣痛期，事主不該那麼快放棄：

・「我覺得離開工作已久的環境到新地方陣痛期都還滿長的，半年到一年都有，你太早放棄了」

・「你都40了，社會經驗也很豐富吧，前3個月甚至半年都是陣痛期，而且你還在一間舒適圈的公司待了『9年』，換到新公司肯定不適應啊」

・「有沒有可能你只是離開了舒適圈有暫時的不習慣呢? 兩個月就離職有點可惜」



也有人表示理解，40歲再次當新人確實會有很多難處：

・「中年新人真的會不受待見，很常需要在不友善的眼光中活下去」

・「40歲當新人別指望別人在一開始友善對你，因為不年輕，別人對你也沒任何興趣，可能也懶得一步一步慢慢教」



也有人表示，實在不行還可以問一問有沒有機會回鍋：

・「回去拜託老闆老闆娘讓你回鍋」

・「之前公司回鍋的人多嗎？如果公司可以接受回鍋是再好不過的，可以透過還在公司的同事幫忙，或直接跟老闆老闆娘提看看呢？才3、4個月，相信還沒找到人的話公司會願意」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】