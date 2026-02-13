AI時代職涯怎麼選？盤點未來14種搶手工作　網路災難預測師上榜

隨著遠距、AI相關工作成為趨勢，提早規劃職涯也是不少大學新鮮人的課題。



對此，外媒《Ai4Beginners》盤點了未來10年內會相當搶手的熱門職業，其中更反映了科技進步和社會變遷對未來職場的影響。

2034年這些職業最熱門

1. 行動應用程式開發人員（Mobile App Developer）

負責為平板電腦和智慧型手機開發應用程式，未來社會對於資訊科技領域的專業人才的需求將持續增長。

2. 企業營運研究分析師（Operations Research Analyst）

協助企業提高效率與生產力，解決問題，減少瓶頸，節省成本。

3. 家庭健康與個人護理助理（Home Health And Personal Care Aide）

隨著人口老齡化，協助有身心障礙或認知障礙人士的專業人員需求增加。

4. 基因顧問（Genetic Advisor）

這是一個新興領域，隨著基因編輯技術的進步，協助人們了解家族遺傳疾病、出生缺陷風險的專業人士需求增加。

5. 網站開發人員（Web developer）

設計和維護網站，確保網站的可訪問性和有效性，隨著網際網路將持續存在且越發重要，需求相當穩定。

6. 工作環境建築師（Workplace Environment Architect）

專注於員工福祉和以人為本的設計，重新思考新冠肺炎疫情爆發後，遠距工作越來越盛行的辦公室佈局等工作需求設計。

7. 電腦支援專家（Computer Support Specialist）

協助個人和企業解決電腦問題，隨著科技普及，該需求持續存在。

8. 森林火災檢查員（Forest Fire Inspector）

評估戶外區域，識別火災隱患，並提出解決方案以減少風險，通常需要火災科學的學位。

9. 網路災難預測師（Cyber Calamity Forecaster）

預測網路威脅，提前防範未來災難，保障數位安全。

10. 遠距工作協調員（Work from Home Facilitator）

確保遠距工作順利進行，協助企業改善遠距工作流程，確保遠距工作的員工可以順利辦公。

11. 健身顧問、培訓師（Fitness Commitment Counselor）

利用科技指導人們恢復健健身，例如使用智慧手錶等工具來追蹤人們進度、保持動力。

12. 智慧家庭設計經理（Smart Home Design Manager）

確保住宅適合遠距工作，智慧家庭市場預計發展空間極大，業務範圍包括設計家庭辦公空間、安裝先進技術等。

13. 人工智慧專家（Artificial Intelligence Specialist）

隨著人工智慧（AI）的普及，該領域將所需人才將持續增長，包括自動化、機器學習、程式設計、應用程式開發等相關領域的專業人士。

14. 數據偵探（Data Detective）

解決大型數據難題，協助企業從大量資訊中發掘見解。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不只科技、網路業有出路！未來10年「最熱門14款職業」曝光…這些工作都能居家上班】