Uniqlo創辦人談「怎定立目標」！別人笑你傻？這就是創新的起點

編按：對人生、生活及事業仍有憧憬的你，懂怎為自己設立目標嗎？賺更多錢？準時收工？升職加薪？以下節錄自《世界的UNIQLO》一書的內容，Uniqlo的創辧人柳井正就分享他對「定立目標」的看法，他的說話或能給予你一點參考吧！



柳井正：「這傢伙是傻子吧？」這種目標，才是真正的創新起點

什麼樣的目標才足以推動真正的改革？UNIQLO創辦人柳井正的答案是：「會讓人覺得你瘋了的那種。」

2018年，在Panasonic創立百年論壇上，他向企業菁英提出一個被譏為天馬行空的構想 —— 打造人人負擔得起的汽車與住宅、年銷十億輛。他以自身為例，強調改革從來不是等出來的，而是來自於對現實的徹底顛覆。

這樣的思維，也是UNIQLO從地方服飾店走向全球品牌的關鍵。以下書摘，帶你看見柳井正如何以「超越常理」為信念，累積每一步創新突破。

柳井正愛讀書的習慣，從過去到現在一直沒變。回家吃完飯後，他很重視那段藉由書籍領略世間智慧的時光。 一路走來，他閱讀過眾多書籍，有幾位人物對他影響特別大。據說在日本經營者當中，松下幸之助和本田宗一郎（本田技研工業創辦人）讓他感受最深。

時間回到二○一八年。柳井正受邀在Panasonic創立一百週年紀念論壇中演講，對著該公司的員工發表演說。

一如往常，從結結巴巴逐漸變得慷慨激昂。他說，松下幸之助先生的志向「是我身為經營者的根基之所在，我總是以此為經營方向的準則」，還說「我認為，如果沒有幸之助先生的教誨，就不會有今天的迅銷集團，或者說是優衣庫的成長」。

接著他又說：

「包括我在內的許多日本人，都對Panasonic這個品牌由衷感到尊敬與驕傲。Panasonic是日本企業的代表，具有全球認可的技術與品牌實力。戰敗後成為廢墟的日本，以技術與勤奮為武器，並復甦為全球經濟大國，而它，就是這場奇蹟的主角。正因為是Panasonic，所以希望各位能描繪出一個願景，讓全球驚嘆、覺得這才是日本，讓人覺得『不愧是Panasonic，果然做到了』。」

面對自己景仰的前輩所創立的公司，柳井正對這家公司的員工說了這番話，並以「我的期待」為題，提出一個相當宏偉的構想。

十年後，要成為全球第一的汽車製造商；為此，要開發一款三十萬圓左右的「Life Car」，在全球銷售十億輛。目前全球汽車年銷售量約為一億輛，但目標是十億輛？聽起來像是異想天開，但是柳井正卻輕鬆自若地表示：「很簡單吧。只要具備全球的生產力，就很簡單。」

再進一步，要打造全世界任何人都能購買的最新型住宅「Life Home」，一間大約三百萬圓，要出售十億間。以構想來說，這種住宅是以智慧型手機下單後，由大型無人機運送材料，可在一天之內搭建完成；而且屋頂上不但裝設了太陽能板，每個房間都還配置了最新型的家電。

重要的是，這些願景並非描繪在現實的延長線上。但柳井正也說過：「凡是人類所能想像的事物，都能實現。」這絕不是什麼唯心論之類的說法，而是柳井正構築優衣庫的過程中一直放在心上、至今也仍在挑戰的事。

優衣庫發展的歷程，就是不斷創造超越現實的事物，逐一累加，並一步步付諸實現的故事，如今更揭櫫「以亞洲為起點，顛覆服裝的常理」這樣宏觀的願景。順帶一提，所謂「不該將目標設定在現實的延長線上」是柳井正從哈羅德．季寧（Harold Geneen）的著作中所學到並實踐的。

這場演講，柳井正以這樣的方式表達：

一個超乎常理、讓人覺得『這傢伙是傻子吧？』的目標，我認為正是改革創新的源頭。 柳井正

這也正是柳井正在宇部男裝店經歷十年黑暗期、終於找到優衣庫這個「解答」後，不斷努力實現的目標。接著，柳井正又對在場的Panasonic員工這麼說：

「這個世界上，絕大多數的人都在等待，認為世界可能有所改變。但真的等到那天來臨時，便為時已晚了。（要問的是）自己能否改變？經常有些經營者或主管命令他人改變，不過要是自己不改變，往往也會成為他人不改變的原因。」

不要當個時代變遷的旁觀者，而要思考遠在自己所擁有的事物以外的事物，然後付諸行動，就算別人會因此覺得「這傢伙是傻子吧」。

柳井正當時對Panasonic員工所說的話，如今仍用來要求自己。他第一次正視那樣的課題，不過是二十多歲的事，而且就在宇部，在自己的房間裡。他透過書籍與松下幸之助對話，進而深入思考。

要如何才能改變時尚業界的常理？究竟該怎麼從宇部銀天街這個時尚產業的邊陲地帶著手，讓它具體成形？

年輕的柳井正不斷自問自答，四十多年後，他將想法傳達給這些大企業的菁英。

《世界的UNIQLO》（圖神出版機構授權使用）

書名：《世界的UNIQLO：優衣庫的崛起、挫折與成功》

出版社：究竟出版社

作者：杉本貴司（Takashi Sugimoto），《日本經濟新聞》編輯委員，著有《Honda Jet誕生物語》、《網路興亡記》、《孫正義的野望：成為持續300年的企業》等書，並與另兩位作者合著《製造業興亡記》一書（以上書名皆為暫譯）。

譯者：葉小燕，翻譯為我開啟心靈與眼界，感謝多年來諸位前輩提攜。譯作有《被討厭的勇氣》等四十餘本。



