去日本買牛奶先摸這裏！有缺角才是純鮮奶　選果汁也有隱藏密碼

大家到日本時想必都會到當地的超商或是超市買食物或飲料嚐嚐鮮吧，尤其不得不喝喝看日本當地香濃醇厚的鮮奶。



近日一名部落客（Eddie UP 一點一點玩）發布了一則短片，他表示自己在日本超市中發現部分冷藏紙盒鮮奶包裝上都有著一個小小的「缺角」，而這個缺角其實是有作用的，設計曝光原因後也讓許多網友又驚又喜，大喊：「好暖心！」

部落客（Eddie UP 一點一點玩）在臉書分享了一則關於日本超商鮮奶的短片，他表示不知道到日本的大家有沒有注意過超商及超市鮮奶紙盒上方會有一個小小的「缺口」，這個設計其實是有特殊原因的，並不是瑕疵品，而是為了能夠讓視障人士在拿取商品時能夠知道此商品是無經過任何成分調整的 100% 純鮮奶，影片公開之後許多網友也留言表示：

「日本真的對視障人士很友好！」

「原來如此 長知識了！」



影片中（Eddie UP 一點一點玩）提到了日本對於產品廣告的審核十分嚴格，像是日本果汁的也會因為果汁含量的不同，外包裝有不同的圖樣。

果汁含量 100% 的包裝會有真水果橫切面；果汁含量 5%-99％ 的會是整顆水果的照片，果汁含量低於 5% 則只能使用水果插畫示意圖，以後在日本超商挑果汁的你不妨觀察看看！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】