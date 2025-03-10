陽痿新希望！最新「3D列印陰莖植入術」效果驚人！有望再展雄風

勃起障礙向來是男人最痛，不過科技日新月異，中國華南理工大學的研究團隊近日成功研發全球首款「3D列印陰莖植入物」，這項創新技術模擬了陰莖內部的海綿體結構，長度約6.25公分，並在動物實驗中取得驚人成果，不僅為醫學界帶來新希望，也讓無數受困於勃起功能障礙的男性看到曙光！



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根據英國《每日郵報》（Daily Mail)報導，由華南理工大學教授施雪濤和王迎軍院士領銜的研究團隊，利用水凝膠（hydrogel）作為材料，透過3D列印技術精準打造出陰莖海綿體模型。為了讓植入物能夠模擬真實的血管功能，團隊還在模型內植入內皮細胞（endothelial cells），這些細胞是血管內壁的主要組成部分，能夠促進血液流動與組織修復。這種仿生設計讓植入物能夠像自然組織一樣充血，從而恢復勃起功能。

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動物實驗成果驚人

為了測試植入物的效果，研究團隊在數十隻陰莖組織受損的兔子和豬身上進行實驗。結果顯示，植入「3D列印陰莖」後，這些動物的勃起功能完全恢復，甚至生育能力也顯著提升！實驗數據顯示，公豬的繁殖成功率從原本的20%飆升至100%，而公兔的生育能力也恢復了80%。這項成果讓研究團隊對未來應用充滿信心，認為這項技術有望成為治療勃起功能障礙及陰莖損傷的長期解決方案。

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未來或改變全球數百萬男性生活

目前，這項技術尚未進行人體試驗，但研究團隊已計劃進一步擴展研究範圍，評估其在治療男性勃起功能障礙或陰莖損傷方面的潛力。傳統治療方法如藥物（如威而鋼）或真空幫浦，大多只屬暫時性解決方案，而這款3D列印植入物則有望成為一種長效治療方式。

研究團隊表示：「這項研究不僅在實驗環境下重現了勃起功能，還成功幫助患有海綿體缺損的動物恢復正常的陰莖勃起與生殖功能，展現了仿生海綿體（BCC）治療陰莖損傷的潛在臨床應用。」

這項突破性研究已發表於國際頂尖期刊《Nature Biomedical Engineering》，引起全球醫學界高度關注。