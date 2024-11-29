打嗝不停怎辦？伸手入肛門＋一動作30秒　網民實測後直呼效果驚呆

絕大多數人想必都曾遇過「打嗝停不了」的困擾，但近日就有一名台灣網友分享益智節目的片段，發現過去曾有科學實驗證實，若把手指放入肛門裡按摩直腸、刺激神經的話，就能有效止嗝。貼文曝光後，立刻引來大批網友留言討論。



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一名台灣網友在Dcard近日發文指出，他某天在滑Instagram的時候，正好看到一小段益智節目的問答橋段，其中有一道問題為「科學證實有效的止嗝方法是什麼」？而潛在的答案選項分別為：

「把手伸進肛門」

「用手指戳肚臍」。



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正當多數節目來賓都認為「用手指戳肚臍」是正確答案時，主持人竟糾正「把手伸進肛門」才是正解。她補充解釋，打嗝通常與飲食有關，若在打嗝不止的情況下，試著把食指伸入肛門，並以圓周運動的方式緩慢按摩直腸，就能刺激直腸神經發生反射作用，大約30秒即可有效減緩打嗝頻率。

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貼文曝光後，立刻引來大批網友留言討論：

「奇怪的知識增加了」

「深吸一口氣憋著或長吐一口氣憋著也很有效」

「我都一直灌水欸」。



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不過，也有許多過來人點頭直呼：

「真的有效，我朋友有試過」

「真的有用，但不適合在大庭廣眾下使用」

「印象看過，打嗝最有效方法為按摩直腸，說是腸胃問題」。



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