仁川藏屍案判刑｜兇手殺女友3個月後再婚　謊稱等「木乃伊」復活

韓國仁川近日揭發一宗震驚全國的「木乃伊藏屍案」，一名男子在殺害同居女友後，竟然伴屍生活超過三年，期間更如常吃飯、看電視甚至自拍，其行徑之獵奇與冷血，遠超常人想像。



案發屋內垃圾堆積如山（SBS PLAY）

據韓媒《SBS NEWS》報道，日前（上月28日）《想知道真相》探案節目揭發一宗駭人聽聞的案件。2024年7月，仁川一棟別墅的物業管理員因長住了6年的租客金某拖欠房租且無法聯絡，決定強行進入屋內。140呎的單間內垃圾堆積如山。當管理員掀開角落一處整齊的被褥時，赫然發現一具呈「大」字型躺著，已乾枯成「木乃伊」狀態的女屍，屍體狀態扁平乾燥，但皮膚卻保存良好。

經過屍檢，死者為金某的同居女友志英（化名），胸口還留有鮮艷的花朵紋身，死因初步判定為「頸部受壓窒息」。

犯人金某隨後在監獄中被提審（當時正因詐騙罪服刑）。他供稱志英2021年1月因經濟困難和憂鬱症提議一起自殺，並要求「先殺了她」，還聲稱事後自己嘗試自殺未遂。之後，他將屍體藏匿在公寓中長達1227天之久。

噴漂白劑、開冷氣意外造就乾屍

不過，有專家透過現場跡象揭發了他的怪異行徑。金某每月定期使用殺菌漂白劑清理屍體，並不斷噴灑芳香劑掩蓋異味。為了防止屍體腐爛發臭，他長年開冷氣與電風扇以降低室內濕度，令屍體呈現「木乃伊」狀態。

最令人震驚的是，警方在他手機發現大量紀錄。他在屍體旁如常吃飯、看電視，甚至與屍體自拍。節目製作組對這些行為表示疑惑，在會見金某後，他全程表情淡然，堅稱這是一場「受託殺人」，他解釋「我當時太害怕了，既不敢報警，也沒勇氣處理屍體」，還透露自己之所以一直留在套房吃飯、生活，是因為深信某些國外案例，「聽說死人有 1% 的機會復活，所以我才一直守在那裡等待。」此外，他還自稱為了悼念志英，曾在房內焚香祭祀。

金某伴屍生活超過三年，期間更如常吃飯、看電視甚至自拍。（SBS PLAY）

兇手有暴力傾向

據報道，志英自幼隨父母定居日本，年少成家。在丈夫離世、家人回國後，她獨自留日生活。2016年，志英結識了在友人店內打工的金某，未料這竟是噩夢的開始。交往期間，金某顯露出強烈的暴力傾向與偏執性格；即便金某後來因非法滯留被驅逐出境，志英仍往返日韓兩地與其維繫感情。直到2018年志英回韓探母，金某竟扣押其護照並取消回程機票，將她強行囚禁於身邊。

金某和智英交往時已展現出暴力傾向。（SBS PLAY）

專家分析，金某屬於典型的「支配控制型」殺手。案發當天正是他因詐騙案面臨一審宣判的前一天。因為恐懼入獄後志英會脫離掌控，他選擇在宣判前夕痛下毒手。對他而言，這不是殺害，而是為了讓對方以這種方式「永遠留在他身邊」。

一審期間，他原本一直咬定是「共同自殺」及「受託殺人」，試圖以此減輕罪責。但就在一審宣判前的最後關頭，他竟然推翻所有供詞，改口承認自己是「偶發性殺人」，最終被法官判處27年有期徒刑。

他的辯護律師隨即以「並未損毀屍體」為理由上訴，向家屬表示道歉並希望能賠錢和解。二審時，金某一反常態在公判中反覆道歉求減刑。但法律專家直言，這種辯詞極難被採納，畢竟長達三年的病態隱匿，已是對死者尊嚴最大的損毀。

殺妻後3個月即再婚生子

最令死者家屬憤怒的是，金某在殺害志英僅3個月後，便開始頻繁結交其他異性，甚至在距離藏屍地點僅5公里處，與另一名女性結婚生子。婚後金某本性不改，對新任妻子同樣以暴力對待，專家評估後也表示其再犯的可能性很高，「「儘管下次未必是殺人，但極可能轉向暴力傷害或滿足私慾的其他罪行」。

最後節目組也探訪了志英的兒子勇太（化名），他表示至今仍難以接受母親以如此殘酷的方式離開人世。當年母親說要回韓探病後便人間蒸發，兩人之間並無太多交集，如今回想起來，心中只剩無盡的遺憾。他唯一的請求，是希望能親眼確認兇手的長相，並表示希望這個「惡魔」永遠不要再回到社會。