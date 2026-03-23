變態高層狂灑「體毛」性騷擾女下屬斷正　警方僅控損壞財物惹公憤

韓國近日爆出一宗令人作嘔的職場騷擾案，一名50多歲的男主管竟然長期將自己的體毛與「不明異物」抹在女下屬的座位和制服上。但韓國警方最後的處理手法更令全網震驚，警方竟然指控對方「性騷擾不成立」，僅以一條「財物損壞罪」罪名檢控對方引起網民公憤。



受害者多次發現座位出現體毛。（JTBC News＠Youtube）

據《韓聯社》報道，韓國仁川論峴警察署近日公佈了一宗發生在2025年9月的職場騷擾事件。涉案的50多歲A男，為當地某企業高層，他被指控長期對下屬B女士進行變態的蓄意騷擾。

座位驚現體毛 裝監控查真相

據《JTBC》公開新聞節目可知，受害女員工B女士早在去年8月已察覺工位有古怪，起初以為是自己多心。直到有一次，她隨手將手插進掛在椅背的制服口袋裡，竟然摸到很多不知名的體毛，她當場被嚇到，立刻將制服扔掉。

B女士想查明真相，於是在偷偷自己的座位上安裝了小型監控鏡頭。結果鏡頭清楚拍到A男，經常趁她上班前10分鐘來到她的座位，將手上的體毛瘋狂撒在鍵盤、滑鼠墊上，甚至雙手狂搓滑鼠塗抹「不明異物」，畫面令人作嘔。

報道指出，由於對方是高層，B女士一度不敢舉報，最終鼓起勇氣帶著影片向HR求助。變態高層眼見東窗事發，竟先發制人向老闆「自首」，當被質問到為何這樣做時，他竟回答「我也不知道自己為什麼會這樣」。

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人設崩壞 無恥求領失業救濟金

據稱，這名變態高層平時在公司形象極佳，更出名非常疼愛自己的親生女兒。B女士怒斥「我也是別人家的女兒！如果他自己的女兒在職場遇到這種變態事，他能夠輕易原諒對方嗎？」

為了息事寧人，公司勸退該名高層。令人意想不到的是，這名變態男答應自願離職的條件，更過分要求公司配合手續，讓他可以名正言順地領取失業救濟金。事後，他私下試圖用300萬韓圜（約1.7萬港元）打發受害人，並發短訊狡辯自己「只是一時好奇才做了一次」。B女士亦斥責對方滿嘴謊言，因為鏡頭明明拍到他是長期、蓄意地持續犯案，根本毫無悔意。

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性騷擾罪名不成立 只算「損壞財物」

B女士隨後報警並提起刑事訴訟。事件曝光後，真正引爆韓國社會怒火的，是警方令人費解的法律定性。她最初是以《性暴力犯罪處罰特例法》、《跟蹤犯罪處罰法》、侮辱罪及財物損壞罪等4項重罪控告該名男子。但最後警方決定決定對前3項罪名予以「不移送」處理，最終只用「財物損壞罪」對A男進行檢控。

承辦人員解釋，因為A男散佈體毛和塗抹異物的行為，導致女下屬的部分辦公用品與衣物「污損嚴重到必須直接丟棄」，因此符合毀損財物的條件。但警方認為，A男的行為在法律定義上「不符合性騷擾與跟蹤的構成要件」，因此無法起訴。

B女士向媒體控訴，這種極具針對性的行為，絕對不只是單純的損壞財物，而是對她人格的極大羞辱與實質的性侵犯。經歷長期的精神折磨，B女士目前患上嚴重的失眠症，必須依賴安眠藥才能入睡。目前亦已經也對警方的調查結果正式提出申訴。

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網民怒轟判決輕

事件曝光後，韓國網民對這名高層的變態行徑感到憤怒，斥責「這真的是個病態的白痴傢伙，這種事情應該原封不動地告訴他家裡人才對」、「這世上的神經病真的是無窮無盡啊」。而對於審判結果，不少網民感到無法接受，直言「我不明白為什麼懲罰這麼輕，僅僅認定為財產損失太輕了！」、「不應該把這種『性別敏感度』的考量應用到這件事上，並將其定性為性犯罪嗎」。