韓網瘋傳！韓國大邱海底撈員工激似車銀優爆紅　網民：要去旅行了

擁有「臉蛋天才」稱號的男星車銀優已於 2025 年 7 月 28 日正式入伍，令不少粉絲感不捨。然而，近日有韓國網民驚喜發現，大邱市一間海底撈竟出現一名員工，樣貌激似車銀優，而其在客人桌前表演拉麵的短片更在韓網瘋傳。不少網民看後大讚「神還原」，甚至笑言：「為了他，真的要去大邱旅行一趟！」

網上影片截圖

擁有一副完美面孔的車銀優去年7月28日入伍，期間獲得國防部允准，去年11月出席慶州擔任「APEC歡迎晚宴文化表演」主持人，以韓文及英文雙聲道主持，一出場隨即掌聲雷動。不過除非政府有特別安排，否則車銀優的粉絲們，是要等到車在2027 年 1 月 27 日退伍，才可以再在螢光幕上再見到他。

然而，近日 SNS 瘋傳一段長約 40 秒的短片，片中男主角因容貌激似車銀優而在網上暴動。據了解，拍攝地點為韓國大邱市的一間海底撈分店；片中該名被譽為民間「車銀優」的員工身穿紅色制服，在桌邊熟練地表演拉麵，其間不斷交替雙手兼華麗轉身，純熟的技術與神顏吸引全場食客目光。

不少網民都留言跟車銀優倒模一樣，「還以為真的是車銀優本人」、「終於找到去大邱的理由了」，「手腳表情都好靈活，感覺跳舞會很好看」，不過也有網民表示，除了畫面頭一兩個鏡頭似車銀優，「看真一點又不算像」。 有韓網指，大邱海底撈分店多虧了他，人氣也自然而然地水漲船高。