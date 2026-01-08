人妻為追星瞞老公借錢8千萬　為應援偶像女兒也不管！下場超慘

追星本是一種常見的休閒愛好，但若沉迷至影響現實生活與家庭關係，便可能釀成嚴重後果。近日，韓國一宗透過法律諮詢節目公開的個案引起關注，一名四十多歲的丈夫指控妻子因過度沉迷偶像應援活動，不僅疏於照顧家庭與十歲女兒，更在未經同意下以其名義借貸，累積債務超過八千萬韓元，最終令丈夫決意提出離婚並爭取女兒撫養權。



YTN廣播節目《趙仁燮律師的諮詢室》在近日節目中，有一名化名為A先生詳細陳述了妻子過分沉迷追星的狀況。他表示妻子自兩年前迷上一名男性偶像後，便積極投入各類粉絲活動。起初他對此表示理解，認為這是妻子紓解育兒壓力的管道，但情況逐漸失控。

追星花近8千萬韓元

A先生指出，妻子為追隨偶像行程，經常忽略家庭責任，連女兒的上學接送與準備餐食等基本家務也怠忽處理。更嚴重的是，他近期無意中在主臥室衣櫃深處，發現一張以自己名義申請的透支帳戶貸款通知書，才驚覺妻子竟私下取用其印章進行借貸。更甚的是，妻子為支持偶像不惜重金，包括在江南站電子看板刊登生日祝賀廣告，以及為增加抽中粉絲簽名會的機會，一次過購買五百張同一張專輯。A先生估算，連同貸款與信用卡債務，總負債已超過八千萬韓元（約港幣四十三萬元） 。

面對丈夫質問，妻子不僅未有悔意，更強硬回應「錢再賺就有了，但如果我們哥哥的排名掉了，你要負責嗎？」，此番言論讓A先生深感無法繼續共同生活，遂下定決心離婚，並希望取得孩子的撫養權。

律師對離婚及撫養權專業分析

節目中，新世界法務法人的申珍熙律師對此案提出專業分析。她指出，此情況已超越單純興趣範疇，「而是完全沒有履行基本家務與育兒義務，甚至對家庭經濟造成重大損害，屬於難以維持婚姻的重大事由。」而關於債務問題，申律師說明，與夫妻共同生活無關的負債原則上屬個人債務，可能在財產分配時被排除。她建議A先生在財產分割過程中，應強烈主張妻子的過失責任，並可同時請求精神賠償。在刑事方面，亦可考慮依偽造私文書罪提告。

至於撫養權爭取，申律師指出，雖然全職主婦若長期作為主要照顧者通常較具優勢，但若其未能妥善履行照顧責任，法庭應以「孩子最佳利益」為首要考量，而非僅以過往的主要照顧者身分作判斷依據。