韓國女網紅「全裸套紙箱」大鬧市區　誘路人摸胸　再因1罪遭判刑

韓國一名身兼AV女優、女模的情色級美艷網紅Ain，其所經營的X帳戶曾分享多支男女交媾的色情影片，先前更公然出沒首爾市江南區狎鷗亭、弘大商圈等鬧區，以全裸之姿穿上「摸乳箱」任由行人撫弄胸部。



如今，Ain遭爆曾多次吸毒，遭法院判處2年有期徒刑。

身兼AV女優、女模的情色級美艷網紅Ain遭爆曾多次吸毒，遭法院判處2年有期徒刑。（IG@a__in04）

網紅Ain曾公開在街頭全裸穿上「摸乳箱」任由路人摸胸：

根據韓媒《中央日報》，首爾中央地方法院刑事2單獨庭法官趙榮敏，2月10日針對涉嫌違反毒品管制法的網紅Ain（李姓女子）開庭審理，判處李女有期徒刑2年、緩刑4年、追繳184萬韓元（約9900港元）犯罪所得，同時命令李女必須接受3年保護管束、40個小時藥物治療課程。

報導指出，李姓女子Ain過去曾5次購買K他命，並2次吸食冰毒（甲基苯丙胺、甲基安非他命）、1次吸食K他命，2024年6月遭到起訴。

法官對此痛批，「吸毒犯罪嚴重損害國人健康，且再犯風險相當高，必須嚴格接受處罰！被告（Ain）數次吸食毒品，更在接受警方調查的過程中吸食其他毒品。不過考量被告接受司法機關調查時坦承犯行，且犯下此次吸毒之前未曾有其他刑事前科，加上沒有涉入毒品買賣等......。」

據悉，年僅20多歲的李姓女子Ain曾於2023年10月以全裸之姿出沒首爾市江南區狎鷗亭、弘大商圈等鬧區，她穿戴上以紙箱組成的「摸乳箱」後，呼喊著：

趕快來摸摸我純天然的D罩杯巨乳吧。

吸引警方前往現場驅逐人潮，最後於去年9月在二審遭法院判處有期徒刑8個月、緩刑2年。

