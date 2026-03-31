2026日本最美校花出爐！21歲女大學生狂掃6大獎　網民：靚到似 AI

日本大學生選美最高殿堂是從全國各大學校園選美冠軍中，選出日本第一校園小姐及先生的頂級賽事，旨在選出全國最具代表性的校園小姐及先生，兩者共同構成日本大學生選美的最高舞台，而今年的頒獎典禮，就在近日3月27日，在東京隆重舉行，正式揭曉本年度全國冠軍得主！



日本大學校花選拔決賽名單。（圖片來源：missofmiss官網）

日本大學生選美最高殿堂《MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026》與《MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026》頒獎典禮，近日於3月27日在東京隆重舉行，正式揭曉本年度全國冠軍得主。

IG: aoi.tanaka_04

本屆《MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2026》冠軍由關西學院大學三年級學生田中葵奪得，除了冠軍寶座之外，還橫掃五項贊助商特別獎。她擁有俐落黑色短髮，搭配自然空氣瀏海與側邊編髮造型，五官精緻細膩，眼神明亮動人，笑容甜美親切，整體散發清新溫柔的氣質，展現出鄰家女孩般的親和魅力。從其Instagram公開的生活照與形象照可見，其中一張她在麵包店內，身穿淺色羽絨外套並圍著柔軟圍巾，手持夾子挑選麵包，露出燦爛笑容，畫面溫馨自然。另一張則是與日本有名的櫻花樹合照，甜美笑容一絕，展現青春洋溢的一面，充滿親和力。

田中葵在頒獎台上發表感言時，以清晰有力的聲線表示「能夠獲得總冠軍真的非常開心。」主持人大井上裕介隨即打趣說道「也太像主播了吧！」，目前隸屬經紀公司「cent. FORCE關西」的她，未來夢想是成為一名主播，此次奪冠也被外界視為她朝目標邁進的重要一步。她感性地指出，能夠走到今天，全靠支持者的不斷鼓勵，「想到自己或許能稍微回報大家，內心滿是感謝與喜悅」。她坦言這是人生中第一次承受如此巨大的期待，同時慶幸自己沒有放棄，並承諾「未來會持續努力成長，希望大家繼續見證我的進步」。

日本大學校草選拔決賽名單。（圖片來源：mrofmr官網

另一方面，《MR OF MR CAMPUS CONTEST 2026》冠軍則由青山學院大學二年級學生隈部飛鵬奪得。從其Instagram可見，隈部飛鵬外型亮眼，身形修長。在其Instagram生活照過，其中有一張他以自然棕色髮型亮相，身穿深啡色外套，眼神沉穩溫柔，散發出多層次的魅力，另外一張更萬千少女怦然心動，在東京鐵塔下游泳，展現大好身材。

隈部飛鵬在賽前曾透露，自己一度因嚴重健康問題前往大學醫院就診，甚至被建議接受全身麻醉手術，參賽一度面臨極大危機。他表示，能夠順利站上舞台，要感謝一路支持他的粉絲，亦分享未來志向，希望成為一名能透過社群媒體與電影作品，為大家帶來笑容的演員「未來一定會活躍在各領域，請大家繼續支持我。」

《MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST》至今已邁入第23屆，是從全國各大學校園選美冠軍中，選出日本第一校園小姐的頂級賽事；而《MR OF MR CAMPUS CONTEST》則進入第12屆，旨在選出全國最具代表性的校園先生，兩者共同構成日本大學生選美的最高舞台。