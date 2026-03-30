日本最美星巴克店員「畢業」5千萬人朝聖　被炎上後憑實力神逆轉

辭掉一份兼職，竟然能吸引超過5,200萬次瀏覽？近日，被譽為「全日本最美星巴克店員」的安井南，因感性宣告從兼職生涯「畢業」而意外遭網民「炎上」。而她本人隨後的神反擊，更讓無數酸民瞬間轉變風向！



安井南在個人社交平台上發文宣佈從星巴克「畢業」。（X@yasaiminami）

現年20歲的安井南在X上有超過40K追蹤者，曾在2024年日本小姐選拔賽中奪得「水之天使」獎項，不但外貌亮眼，而私下更是深藏不露的武術高手，擁有空手道黑帶二段資歷，劍道與雙截棍亦樣樣精通，絕對稱得上是文武雙全。她的經歷亦讓她在星巴克打工期間迅速爆紅，成為不少粉絲慕名朝聖的對象。

感性宣告「畢業」惹議

安井南日前（21日）在X上傳一張在星巴克門外的照片，宣布結束長達三年的打工生涯。她坦言自己從高三起入職，視這裡為「社會化啟蒙地」，即使後來奪得選美冠軍、演藝事業逐漸繁忙，依然堅持每週排班一天。但如今已達成當初設定的目標，決定正式畫下句點。她形容在這段日子裡面學會了直面困難，因此決定以「畢業（卒業）」一詞來總結這段青春旅程，並表示「內心充滿感謝」。

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但這番「畢業感言」卻意外觸動部分網民的神經，狠批她過度美化辭職行為， 「把『在星巴克打工』當成人生目標，層次到底是有多低？」、「僅是辭掉每週一次的兼職就說『畢業』，太荒謬了！」、「辭職就辭職，難道自以為是偶像嗎？」

亦有不支持者大讚安井南抗壓性強還有職業操守，「要兼顧舞台演出與星巴克的高水準要求，想像中一定是極其艱辛的挑戰。」也有人認為這份毅力本身就值得敬佩，「能從高中開始在同一個地方堅持5年以上，這份熱情與達成目標的事實，就是未來最強大的技能。」

獲頒大學「優秀賞」反擊酸民

就在「星巴克畢業」風波引發數千萬人次爭論、酸民狠批她「自我膨脹」之際，安井南在幾天後再次曬出畢業照，正式宣告自己「大學畢業了！」安井南透露，畢業當天她其實還在工作中，下班後立刻衝往學校，幸好趕在最後一刻向老師們道別。而她不僅順利畢業，更因為表現優異，獲校方安排在學部會議室舉行特別儀式，單獨為她頒發「優秀賞」獎狀。

這篇帖文一出，原本攻擊她的酸民瞬間噤聲。不少網民大讚「這才是貨真價實的『畢業』，而且還是優秀生，太強了！」、「又要選美、又要空手道、還要一週排班三天，竟然還能拿優秀賞，真是太厲害了！」、「那些說她蹭熱度的人，人家是用實力在寫人生履歷。」

為何「星巴克畢業」特別刺眼？

究竟為何網民會對這份感言產生如此大的反應？對此，日媒《集英社》分析指出，有網民提到如果是辭掉普通的便利店或連鎖咖啡店，大家只會說「辭職」；唯獨星巴克員工流行用「畢業」，正因為品牌效應強，容易讓人覺得她在利用品牌搏出位或有優越感，引發網民負面觀感。

加上安井南本身就是「選美冠軍＋武道高手」的完美人設，加上星巴克的時尚光環，簡直就是「人生勝利組」，這份氣場對不少酸民來說太過刺眼。她後期還每週僅排班一天，卻如此高調告別，難免被質疑是在「抽水」利用品牌自抬身價。安井南隨後公開以「優秀生」身份從大學畢業，更是有效地反擊酸民。