18歲新人大野愛實5秒回眸片爆紅！狂吸840萬瀏覽　網民封神級美貌

日本偶像界近期出現一位重量級新人——大野愛實（大野愛実），年僅18歲的她憑藉一段清純短片瞬間引爆網絡，被大批網民激讚是「小坂菜緒接班人」。這位天生自帶強大氣場的超新星，出道短短時間便展現壓倒性實力，不僅火速被拔擢為團體新一代C位，近日更強勢宣布進軍時尚界！究竟這位超級新人有何魅力，一起來看看吧！



早前，新人偶像大野愛實一個「回眸一笑」的片段在X瘋傳，雖然畫面只有短短5秒，但已經足以令網民直呼「美到太犯規」、「簡直是AI級別的美少女人類」、「她是那種光靠『臉蛋的強大殺傷力』就能帶走一切的類型」。到了現時瀏覽量已超過840萬，討論熱度依然不減，不少網民被她的清純美貌吸引，有人大讚她氣質清純，是近年難得一見的偶像。

出道空降組合C位

來自東京的大野愛實出生於2007年5月5日，在2025年3月正式以五期生的身份加入日本大型女子團體——日向坂46，更憑藉甜美無死角的神級顏值與出眾的唱跳實力，成為團體第16張單曲《クリフハンガー》的中心位。

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大野愛實曾經透露，自己不願只做個青澀怯場的新人，而是希望能帶領五期生一同前進。除在偶像本業發光發熱，大野愛實的個人事業版圖亦迅速擴張，她於今年春季首度跨足影視圈參演連續劇《ラジオスター》（Radio Star），初次演出便以自然不做作的演技大獲觀眾好評；此外，她近期更單獨挑戰主持深夜廣播節目《All Night Nippon 0》，展現出活潑搞怪的另一面。

成功進軍時尚界

據日媒《E-TALENTBANK》報道，今日（23日）日本知名女性時尚雜誌《CanCam》正式宣布簽下她成為專屬模特兒。大野愛實作為專屬模特兒出道的首秀，將於5月刊登場。這期不僅將刊登她充滿野心的5000字長篇訪談，她更會一改以往的清純形象，挑戰「經典成熟女性」與「努力工作的OL」等多變造型，展現出清新又優雅的輕熟魅力。

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大野興奮表示，這份工作讓她感到雀躍，因為雜誌明亮、充滿快樂光環的風格，與日向坂46積極向上的形象十分相似，也相信能為團體帶來全新面貌與更廣泛的影響力。