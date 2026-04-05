「氣質女神」綾瀨遙裸上身拍片引熱議　網怒罵：又用她裸體博眼球

誰能想到，2026年都快過去四分之一了，娛樂圈最火的話題，竟然還是一段去年就播過的廣告。3月16日，UNIQLO官方X（原推特）突然扔出一顆「炸彈」——由「日劇女神」綾瀨遙拍攝的最新AIRism內衣系列廣告，正式開播 。



結果點開視頻不到十秒鐘，整個網絡就炸了。

鏡頭一開始，天光微亮，綾瀨遙背對鏡頭站在落地窗前。頭髮隨意一紮，光線勾勒出她整個上半身的輪廓。

沒錯，是整個上半身。雖然只是個背影，但這「上半身全裸」的大尺度畫面，像一陣颶風，瞬間席捲了中日兩國的社交網絡 。

「日劇女神」綾瀨遙拍攝的UNIQLO最新AIRism內衣系列廣告惹網友熱議：

這廣告到底講了什麼？如果你沒看過完整版，光看那個開頭的截圖，可能會以為這是什麼藝術電影的片場。

其實廣告是有劇情的。在那個讓人浮想聯翩的「裸背」鏡頭之後，畫面一轉，是綾瀨遙崩潰大哭的場景。她蜷縮在牀邊，好友輕輕抱着她，陪她度過情緒的低谷。

第二天清晨，好友醒來問她：「好一點了嗎？」綾瀨遙轉過頭，露出一個治癒系的微笑，輕輕「嗯」了一聲 。接着，她穿上了UNIQLO主推的AIRism內衣背心，和好友手拉手跑到海邊，對着大海聲嘶力竭地喊出那句：「混蛋——！」

按理說，這是一個非常典型的日式治癒系故事：從破碎到重建，從崩潰到釋懷。品牌方想傳達的，無非是那種「像肌膚一樣舒適」的穿着感，以及釋放壓力後的輕鬆 。

但問題是，那個開頭的「裸背」，實在太搶戲了。「看不懂上半身裸體的意義」，隨着廣告再次上線，去年就吵過一輪的爭議，今年直接被「二次點燃」 。

日本網友的評論區，簡直是大型觀點碰撞現場。

「讓綾瀨遙露背（雖然只是背面）的意義到底在哪裏？」

「完全不懂半裸的意義在哪裏。這演出一丁點都不自然，感覺就是為了脱而脱。」

「為什麼要全裸站在窗邊啊？這種設定一點都不高級，反而顯得很刻意。」

「UNIQLO的工作人員是不是有毛病，老是讓綾瀨遙裸體？這種橋段差不多該停止了吧！完全沒覺得品牌形象變好。」



甚至有人對綾瀨遙本人表達了心疼：

「感覺她像是被迫裸體，好可憐。」



在這些網友看來，賣內衣就好好賣內衣，哪怕你要展示「零穿着感」，也有很多種藝術表達方式。一大清早讓一個女演員什麼都不穿站在窗邊，除了製造噱頭，實在看不出這和「舒適」有什麼關係 。

「日劇女神」綾瀨遙一直給人以乾淨、清爽氣質的印象。（IG@harukanoisekai_official）

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這已經不是第一次了。其實，UNIQLO對綾瀨遙身材的「執念」，早就有跡可循。

早在2022年，綾瀨遙拍攝另一款帶胸墊的內衣廣告時，就曾引發過一輪小範圍的爭議。在那支廣告裏，她只穿了一件簡單的灰色背心，一邊哼着歌一邊在廚房煎蛋。鏡頭毫不掩飾地給了她的胸部特寫 。

當時就有網友吐槽：「真的有必要這麼強調她的胸部嗎？」 但那時候，大家更多的還是討論「這內衣看起來真舒服」。不像現在，直接跳過了「看起來」，變成了「這真的合適嗎？」

從「煎蛋特寫」到「全裸窗邊」，UNIQLO這幾年的尺度，確實是肉眼可見地在放飛 。

業內人士分析，綾瀨遙出道20多年，從《在世界中心呼喚愛》的清純少女，到《螢之光》裏那個邋遢的「乾物女」，再到近年來的動作戲硬核女星，她身上有一種非常奇特的「去色情化」氣質 。

「綾瀨遙的詮釋，完全不會讓人覺得有情色感。」有業界人士點出關鍵 。她天生開朗的性格，加上常年堅持鍛鍊維持的健康體態，讓她即使半裸出鏡，給人的第一印象也不是「性感」或「撩人」，而是一種「乾淨」和「力量感」 。

尤其是在2023年為了拍攝電影《左輪手槍莉莉》，綾瀨遙接受了高強度的格鬥訓練。那之後，她的身材線條變得更加緊實有力，充滿了健康的美感 。

一位相關人士表示：

她展現的是一種健美的體態，品牌想傳達的『清爽感』，只有她的氣質最契合。

有趣的是，儘管爭議聲鋪天蓋地，UNIQLO今年依然選擇了原封不動地投放這支廣告 。這種「你罵你的，我播我的」的態度，某種程度上也代表了品牌的底氣。

畢竟，在這個流量為王的時代，有爭議，就意味着有關注度。無論你是衝進去罵的，還是點進去看的，只要看了，這支廣告的使命就完成了一半。

你覺得綾瀨遙這支「裸背」廣告，是高級的藝術表達，還是為了博眼球的刻意裸露？歡迎留下你的看法。

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