日本驚現超獵奇「活體寄生蟲原子筆」！30隻蟲瘋狂蠕動畫面太衝擊

近年來，民眾赴日旅遊熱潮持續升溫，不少人除了品嚐在地美食，也熱衷挖掘各式新奇伴手禮並在社群分享。



近日就有網友在Threads貼出一款「讓人又驚又怕」的文創商品，是來自日本高知的「海獸胃線蟲原子筆」，筆管內竟裝入還在蠕動的活體寄生蟲，引發大量討論。

網友分享一款「讓人又驚又怕」的文創商品，是來自日本高知的「海獸胃線蟲原子筆」。（threads@ake._.2048）

該網友表示，這款特殊原子筆源自日本高知縣，當地以鰹魚聞名，但魚體中常見寄生蟲，一家魚商靈機一動，將從魚內臟挑出的線蟲放入透明筆管中製成商品。

更多「海獸胃線蟲原子筆」細節（慎入）：

據分享，每支筆約含30隻線蟲，剛製作完成時甚至仍會蠕動，存活時間約2至3周。業者也提到，產品數量取決於每日捕魚狀況，「魚多蟲多」時才有機會量產，否則可能一整周都沒有成品。

貼文也提到，這項創意起初只是業者「覺得好玩」的嘗試，靈感來自有人將手術取出的寄生蟲收藏於筆中，沒想到推出後意外爆紅，甚至成為特色商品之一。當地還流傳一種說法，老一輩認為吃鰹魚生魚片只要「多咀嚼」就能把寄生蟲處理掉，不過這類觀念普遍被認為缺乏科學依據。原PO也半開玩笑表示，如果哪天真的因生食不適送醫，「或許可以拿這支筆簽文件」，更添幾分討論空間。

消息曝光後網友反應兩極，有些人直呼：

隔著塑膠還是起雞皮疙瘩。

也有人笑稱這是「聖誕交換禮物地雷款」，但也有網友認為創意十足，「會想買來收藏」。

另有自稱醫學相關背景的網友提醒，這類寄生蟲雖不會在人體長大，但仍可能造成劇烈腹痛等症狀；也有人分享親友誤食後送醫的經驗，引發對食品安全的討論。至於能否攜帶入境，也有人好奇詢問，但多數人推測恐怕難以通過檢疫規範。

根據教育部學生衛生資訊網整理，「海獸胃線蟲症」是一種因食用受寄生蟲污染的生食海產而引發的疾病，在日本等常食用生魚片的地區較常見。當人體誤食未充分處理的魚類，寄生蟲可能侵入胃或腸道，引發腹痛、嘔吐甚至過敏反應，若需生食，則應經低溫冷凍處理以降低風險。

相關討論熱度延燒之際，也讓食品安全議題再度浮上檯面，正確處理與食用習慣，仍是避免感染的根本之道。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】