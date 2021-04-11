撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-04-11 07:00

公園裡的遊樂場是小孩子的天地，有各種可愛動物造型的滑梯、氹氹轉和韆鞦，簡直是兒童的夢幻國度！不過，並非每個遊樂場都「兒童適宜」，日本最近瘋傳一個超恐怖游樂設施，相中的大象滑梯被劈開一分為二，中間塗上紅色油漆，就像一隻被分屍的動物，「血腥」場面驚嚇程度可以讓小孩子晚晚發噩夢！

最近Twitter用戶「9kobject」在網上分享了一座兒童遊樂場裏的滑梯，結果被網民瘋傳，短時間内獲得超過11萬個讚好！原來這個大象造型的滑梯看上去就如「解剖現場」，設計師將動物從中間斬開，滑梯的位置塗上紅色油漆，不論大人小孩看見都會留下心理陰影。

其實日本還有很多千奇百趣的另類遊樂場，《Opener開罐》記者為大家整合了8個日本人才會知道的奇怪遊樂設施，大部份設計都很「無厘頭」，絕對讓你大開眼界！

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遊戲系列《魔物獵人》粉絲期待已久的最新作品《魔物獵人崛起》（Monster Hunter Rise／MHR／MHRise）已於3月26日登陸Switch平台，成為全球電玩界的話題，據知遊戲的數碼及實體版銷量已突破400萬！遊戲當中可以自行變更主角的樣貌和造型，自由度極高，開售首日已經有大量Twitter網友發揮無窮創意自製各種「崩壞獵人」，出現了麥當勞叔叔、多啦A夢、《鬼滅之刃》等40多個大家熟悉的人物，讓人笑出腹肌！

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同場加映：日丈夫讓妻約炮50男拍無碼淫片賺錢被捕 供詞嚇傻網民：道德淪喪

根據日本刑法典第175條，凡於網絡上發布或售賣色情淫褻的無碼成人影片均屬違法。最近，日本有一對夫婦因涉嫌在成人影片網站「FC2」販賣無碼色情片而被警方拘捕，26部違禁影片中的主角居然是39歲的妻子！日媒報道指，被捕女子在Twitter招募陌生男性「約炮」，丈夫則負責在一旁拍攝和後製影片，兩人至今一共賺到超過1900萬日圓（約港幣135萬），案件喪心病狂的程度令人嘩然。

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