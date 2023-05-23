「大王具足蟲」料理台灣大熱！刺身/拉麵原隻上　KOL實測：幾好食

近日（22日），繼台南有私廚將「大王具足蟲」拿來做豆皮壽司後，台北也有知名拉麵店推出「大王具足蟲」拉麵，「大王具足蟲」近日在台灣的風頭可以說是一時無兩。然而早於5月17日時，就有台灣KOL「廚師漢克」對觀眾送的「大王具足蟲」進行了烹飪實測與教學，並對其進行了簡單的評價。



（廚師漢克 FaceBook專頁）

台灣KOL「廚師漢克」早前收到觀眾送來的「大王具足蟲」，初次見面時雖然「畫面感很衝擊」，但能從它的外表上看到經歷1.6億年來演化而成的型態，他稱為「恐懼中帶美感」。這隻「大王具足蟲」除了比廚師漢克的臉還要大之外，更重達1.7公斤，讓他也笑稱「外形震撼度十足」。

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（廚師漢克 FaceBook專頁）

「廚師漢克」首先是將「大王具足蟲」浸在3%的鹽水，讓它在冰箱慢慢解凍。然後用蒸蛋的方式烹調，以品嚐到「大王具足蟲」的原汁原味，據廚師漢克所講，他認為「大王具足蟲」最好吃的位置是頭部，而它的味道方面類似蝦和蟹，不過實際的味道還是跟蝦蟹有點分別，例如口感不同、含水量不同、甜味與香氣也不同。至於有網民問到有沒有臭味，他表示他處理這隻「大王具足蟲」時沒有特殊的異味，認為別人「開箱」有異味也許是不新鮮或者與解凍方式不良。

（廚師漢克 FaceBook專頁）

影片上載後引起網民熱烈討論，除了讚嘆「廚師漢克」的勇氣之外，也對他處理陌生食材的能力和專業表示敬意。根據網上資料，「大王具足蟲」在大多數情況下為肉食性動物，主要食用海洋生物的屍體，如鯨魚、魷魚等海洋動物。除此之外，「大王具足蟲」也會主動獵食一些行動緩慢的海洋生物，如海參、線蟲、放射蟲等海底動植物。因為大王具足蟲難被捕獲且沒有很大的市場銷路，因此除了日本少數餐廳之外，並沒有太多渠道可以找到「大王具足蟲」的料理。

而翻查資料後，原來早於10年前，西貢海傍街已經有海鮮酒家有出售「大王具足蟲」，當時以「變種瀨尿蝦」和「深海水曱甴」等名字稱呼它，當年更叫價近$2000港幣一隻，有興趣和勇氣嘗試的讀者也可以探索一下。