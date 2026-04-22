8年港漂男總結港人「10大社交禁忌」 惹網民共鳴：最怕被查家宅

在香港生活，學會「分寸感」比學廣東話更重要？最近一名定居香港8年的港漂男，在小紅書發文分享他眼中的與香港人相處的10大禁忌，直言內地人眼中的「熱情」，在港人眼中可能是「冒犯」。帖文引發網民熱議，還有不少港人現身說法，直言相處時最重要是有邊界感！

小紅書截圖

1. 剛認識最忌「查家宅」

樓主強調，剛認識時，千萬別劈頭就問「住哪區？買房還是租房？」。香港人對「樓奴」或「租客」的標籤非常敏感，過於直接的探聽會讓氣氛瞬間尷尬。正確做法是從美食、展覽或新劇聊起，關係近了再自然過渡。

2. 不要盲目「搶埋單」

在內地搶結賬是代表熱情，但在香港可能涉及「面子問題」。有港人直言，若次次都被對方搶著付錢，會感覺被輕視，甚至覺得「當我係邊位？我請唔起咩？」。在港社交，AA制或輪流請客才是維持長久關係的默契。

（《逃避雖可恥但有用》劇照）

3. 沒預約突然造訪

對港人而言，家是非常私密的空間。突然造訪簡直是「災難現場」。即使是留宿，住超過3晚也可能被鄰居投訴「太擾民」。正確操作是，提前約好，並帶上盒裝曲奇或果籃作為手信。

4. 送禮避開「惡毒詛咒」

送禮最忌諱諧音不吉利。鐘錶（送終）和梨（分離）是絕對的禁忌。送曲奇、紅酒、進口零食最保險。

5. 賀禮要講求寓意

送禮除了種類，賀禮的顏色與數字也要講求好意頭。樓主提到結婚最好送6/8件，生日送8支花，紅包尾數用8/6/2，花不要選白菊或劍蘭。

男士經常低估送花的威力。(《鬼怪》劇照)

6. 隨意「搭膊頭」顯得輕浮

不少人只知賭錢時不可搭人膊頭（怕拍走好運），但其實在職場或正式社交場合，隨意拍人膊頭等於暗示他人「你輸了」或「要散財」，會顯得過於隨便且缺乏分寸。最安全就是微笑點頭、輕輕握手，保持適當的肢體距離，是尊重對方的表現。

7. 忽視公眾場合文明規則

香港人對公眾禮儀要求極高。樓主列出「公共場合四不做」，如在車廂大聲講電話、不脫鞋翹腳、不吃榴蓮或螺螄粉、不佔兩個座位。忽視這些細節，會讓你在港人心中形象大打折扣。

8. 談錢是「社死現場」

在香港，收入與身家是絕對隱私。樓主形容公開詢問他人人工簡直是「社死（社交死亡）現場」。別問工資、房租等，被問存款就答「夠使夠用」，談戀愛也別曬禮物無論關係多好，避談金錢數額是基本的社交體面。

（《愛情的理解》劇照）

9. 不要刻意學「中英混雜」

別刻意模仿港人夾雜英文，此外，廣東話有一些特殊的用語習慣，例如用「飲勝」代替「乾杯」，說「勝瓜」而不說「絲瓜」。樓主建議不精廣東話的人，「簡單句用粵語，複雜句用普通話，最自然」。

10. 避談敏感話題

最後，樓主建議在茶餐廳或酒樓等公共場合，應避免聊政治或宗教話題。更不要隨意評價別人的信仰或性取向。如果聚餐時有人提起，可以微笑轉移話題「食咗飯未？試下呢道菜」。

（《大叔的愛》劇照）

網民共鳴：搵私事最得人驚！

針對這份清單，不少香港網民現身說法，對「搶埋單」作出了更深層次的詮釋。有港人留言解釋，搶埋單並非絕對禁止，「如果大家是對等的朋友，今次你搶贏、買單了，下一次真的別再爭讓對方請回你一次。次次你都搶買單、次次都是你買單，你當我是你那一位？」更有網民指出香港人的觀念是「有大食大」，若是同輩朋友間次次搶著付錢，反而會令對方感到尷尬與壓力。

此外，對於分寸感的拿捏，網民亦表示高度認同，認為「主要是不要問別人的私事」。有人更指出，在香港社交中，關係到了自然會說，「感情未到硬問，會有種『你想對我做甚麼？！』的感覺」。亦有網民感嘆環境差異，「確實，有一些行為在內地是合適甚至受歡迎的，換一個環境就未必了」。