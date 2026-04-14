深港女生性格差異：邊界感強VS分享欲高　網民揭兩地不同氣質之謎

城市環境與生活節奏，真的會「養」出不一樣的個性嗎？近日，一名頻繁往返深港兩地的網民發文表示自己觀察到深港兩地女仔的性格特性大有不同， 她認為這並非誰優誰劣，而是城市環境塑造出的女性特質截然不同。



網民發文表示自己觀察到深港兩地女仔的性格特性大有不同。（小紅書截圖）

香港女性：邊界感強

Po主在小紅書以「深圳女仔VS香港女仔，真的差好多啊！」為題發文，她首先觀察到香港女仔最明顯的是「邊界感強到你以為她有點冷漠」。更分享在香港收外送，對方通常只會丟下一句：「唔該放門口就得，謝謝～」然後「門關得快過你眨眼」。

其後是她某次深夜十點多送文件，一位香港女生獨自下樓領取，她隨口問了一句：咁夜一個人落來啊？對方僅僅是淡然地笑了笑回道：慣咗啦。就這簡單的一句話，讓原Po感嘆HK女仔好像從小就被當成「一個獨立的人」來養，「不矯情，不等人幫，準時收工是底線」。

香港女性邊界感比較強。（《不懂撒嬌的女人》劇照）

深圳女性：熱衷分享日常

相比之下，深圳女生的特質則是「完全不同的畫風，生活煙火氣重到爆」。她們熱衷於在社交媒體記錄日常：吃飯拍九圖，旅遊剪 vlog，睡前還要發段小作文。

原PO提到，在刷朋友圈時就像在看連續劇，連「今天地鐵上看到一個好溫柔的男生…」這類細節都會記錄下來。認為深圳女生「好愛分享，好愛跟閨蜜嘰嘰喳喳」，這種「熱騰騰的生活感」，在香港環境中確實比較少見。

而深圳女性熱愛分享生活。（《我不是購物狂》劇照）

帖文亦引起熱議，有網民坦言，覺得內地女生雖然性格熱情，但對這種打探隱私的行為感到不適，「查家底，還是未習慣」。以及「問薪水真的不禮貌」、「最討厭講私隱」。甚至有人分享親身經歷，指相親對象發現自己不是深戶後「態度有點微妙的變化」。有網民分享與香港男友交往兩年，因為感覺對方不喜歡被問隱私就一直沒問，結果最後覺得沒安全感而分手。

除了性格特質，兩地女性的外型風格也成為熱議焦點，指兩地對「妝感」的追求大不相同。此外，也有人留意到體態上的差異，指出香港女仔「身材比較有肌肉感」，反映出香港女仔更加追求自然健康美，而深圳女孩會更追求更精緻的五官。

最後，有網民直言「深圳哪有本地人」，與其說是「深圳特質」，更像是來自五湖四海的女性共同拼湊而成的大眾印象。