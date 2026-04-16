港漂分享「低成本香港生活攻略」 房租+交通+伙食費每月僅$6,000

近年不少內地人通過優才計劃移居香港，但香港的生活成本一般比內地城市高，不少港漂也在社交平台呻貴。不過，近日有港漂在社交平台發文，分享自己在香港衣食住行的日常開支，其中居住只須每月四位數租金，每日膳食費大約$30-50，娛樂費用更每月只有$100-200，大讚「香港有豐儉由人的自由」。

小紅書截圖

該名港漂以 「hk窮鬼生存日記」為題在小紅書發帖文，列出他在香港生活的各項開支，詳情如下：

1.住屋：合租舊單位每月 $4000

樓主表示，他在港就讀碩士期間，在小紅書尋找房源，房租每月約$4500，「租屋步行可到學校，吃食堂多，周末會回深圳，所以（在香港）無消費。」畢業後他留港工作，現時三個人合租一個較舊的居單位，每人一間房，每個月租金約$4000左右。

《東京女子圖鑒》

2.伙食：收鋪先買菜每日伙食費 $30-50

樓主表示自己會控制一天大約花30-50港元在伙食上。食飯盡量在住宅區，像他所住的居所，樓下就是超市和有不少性價比高的餐廳，但自己煮飯最划算，「青菜通常會在錢大媽/街市買，快收車（收鋪）還會打折，一餐在5hkd」，肉類則選擇深圳帶熟食/超市熟食區買熟食，「總之真的很討厭處理生肉，一餐10-15hkd能搞定」，若不會煮飯隨便煮又可以減肥。而樓主喜歡喝牛奶，所以製品也固定支出，偶爾他也會出街用膳，但會選擇在旺角/黃埔/荃灣之類有好吃的性價比又很高的地方。

資料圖片

3.娛樂：推介康文署訓練課程與免費展覽

樓主稱每個月在這部分大概會花100-200港元。他分享香港其實有不少娛樂活動不用花大錢，更推介康文署每個月的訓練課程，稱曾體驗過surfing/攀岩/壁球/健身/氣手槍，「壁球/健身可以在家附近體育館約。拳擊總會的拳擊課也很划算」。他說若住在海邊，可以在海濱步道跑步，週末可以去海邊山上健行。而他本人喜歡去博物館展覽館，也會關注小紅書一些開放日展覽講座等活動，「雖然對於i人也挺耗費體力的但也蠻有意思。」至於購物，他則建議多用內地網購平台。

資料圖片

4.交通：跨境通勤省錢法 走蓮塘口岸更划算

來到交通部分，樓主表示每逢周末都會回深圳， 建議乘坐東鐵綫到上水，再換乘到文錦渡或蓮塘口岸，「比羅湖（口岸）便宜很多」，加上每天通勤費約13港元左右，一個月的交通開支為$500，「每周回去來回$50，一個月$200+工作通勤$300左右。」

綜合樓主列出的各項使費，他每月的必要開支為$6000至$7000左右。他重申帖文不代表所有港漂的生活水平，只是想表達留在香港其實選擇也很多，就算他每週做3日兼職，收入也足夠他的生活，「香港有豐儉由人的自由。畢竟它能給我的東西已經非常豐富了。」

資料圖片

帖文引起不少港漂及內地網民討論，不少網民認同樓主所言，「除了房租之外，基本一切都可網購，吃飯自己做去錢大媽晚上打折很便宜，甚至幾十塊一大堆肉和菜，所以節約的話没那樣誇張的消費，最大的開銷是房租」、「看了你的花費，不是一般人啊！太強了」、「是很低來著，自己做飯，兩三天吃一次壽司郎，一個月水電煤氣網費$500，一共$2400過得有滋有味」、「只要欲望夠低，精打細算，在哪裏都能省下錢」、「除了房租和交通，其他在香港如果想的話其實都很便宜。」

根據報導，目前在香港的「港漂」（內地來港求學、就業或定居人士）群體數量龐大，據估計約有 30萬至35萬人，已成為香港人口結構的重要組成部分。該群體包含通過 IANG（非本地畢業生留港/回港就業安排） 來港的人士，呈現持續增長趨勢。