內地生呻無法接受香港4大文化！杯麵無叉最震撼　網民嘆：太利己

內地文化與香港文化大有不同，港漂初到香港，總會經歷一段磨合期。 近日一名曾於澳門留學、隨後轉學至香港的內地生在社交平台大吐苦水，分享來港一年後依然令他深感震撼的4個生活習慣，帖文隨即引發網民熱烈討論。



（小紅書截圖）

1. 不得外帶食物進店

該名內地生在小紅書發文分享，在香港生活最不能理解的規矩，就是外帶飲料不能進餐廳。他憶述某次買了杯檸檬茶順手想進店吃麵，卻直接被店員當場攔截，對方強硬要求：「要不喝完再進，要不就裝塑料袋拎著。」

這讓他非常不習慣，直言以前在澳門科技大學讀書時，早已習慣「奶茶隨身帶」，來到香港後，感嘆「來這邊真的得現改這個習慣。」

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2. 杯麵「只有麵無叉」超震撼

對於需要半夜趕due的學生來說，杯麵是重要伴侶。但樓主某次從超市買杯麵回家，撕開包裝的一刻卻徹底傻眼：「撕開那一刻我整個人都懵了，真的只有麵。」

經室友提醒後得知，原來香港為了環保，大部分杯麵已不再配備塑膠叉子。這場「空虛感」讓他不得不妥協，笑稱現在書桌抽屜裡已經「常備一打洗乾淨的餐具」。

內地生撕開杯麵發現只有麵無叉。（電影《完美搭檔》劇照）

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3. 電梯按「1樓」卻永遠去錯層

香港的建築設計邏輯也讓樓主十分不習慣。他形容每次找教室就像在玩迷宮「地面那層叫G 層，上一層才是1樓。」 因為不習慣這種邏輯，有無數次習慣性地按了電梯「1」字，結果門一開卻發現自己在二樓，抱怨「每次去教學樓找教室都像在玩迷宮。」

4. 紅綠燈「催命符」聲聽得人心慌

最後，樓主提到香港街頭特有的紅綠燈提示音。那種極快節奏的響聲讓他莫名感到焦慮「節奏特別快，聽得我心慌，感覺自己被催著往前走。」但他後來得知這是專門為視障人士而設的細節，聲音頻率代表燈號狀態，讓他改觀「雖然吵是吵了點，但這種城市細節確實挺有溫度的。」

紅綠燈提示音的快節奏響聲讓樓主莫名感到焦慮。（《愛回家》劇照）

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網民激辯：內地「太便民」還是香港太「利己」？

不少內地網民感嘆還是內地服務更人性化，直言「不得不說還是我們中國內地好，餐廳吃飯甚至可以點別家的外賣，服務員還可以幫你拿進來」。不過，也有網民解釋，這並非單純「慣的」，而是涉及食安與責任歸屬「香港注重食安問題，如果在店內進食後不適，要由該店店家負責」，若夾雜外店出品，責任將很難計算，甚至有「食物牌照問題，不同類型餐廳要求不同」。

除生活習慣外，網民對香港特有的「快節奏」與「收費文化」也頗有微詞。有人對「凍飲加錢」感到不解，引來網民解釋「冰塊要水費電費設備費」。甚至有網民感嘆「三十年前冷櫃金貴，現在還這樣就過分了」。此外，香港什麼都要加收的風氣也讓不少人反感，直言「公共場所Wi-Fi收錢，搭的士行李又要多收錢，咩都講錢」，不少人深有同感，認為香港是「精緻的利己主義」，在資本主義下簡直是「一切向錢看」。