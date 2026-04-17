香港VS內地「孝順」定義不同？新來港人震驚港人要畀家用：很衝擊

怎樣才算「孝順」？日前有網民於社交平台分享他對內地和香港對「孝順」的理解差異感到相當驚訝。他表示，內地子女不論是買樓、結婚，甚至買車，父母資助都是「天經地義」，孝順就是跟父母聊聊天；相反香港子女所認為的孝順就是讓父母「活得體面」，18歲起經濟獨立，每月給家用更是基本責任，讓他直言是「文化衝擊」！

《愛回家之開心速遞》劇照

日前，有位自稱為「新港人」的網民於小紅書上發文表示，於香港居住後與本地人了解過其生活方式，對於「孝順」父母有了另一種視角，更可謂是一種「文化衝擊」。他分享到，對於內地的子女，「孝順」主要在於情感上「直白」的交流，「每天回家多陪（父母）聊聊天，幫忙做家務」。大家只要還未結婚，不但會繼續住父母屋企，而且每個月的薪酬都是「自己花，自己攢」，大家甚少會主動給所謂的「家用」，就連結婚買樓和禮金，父母有所資助都是「天經地義」。

內地父母對此亦不會覺得有問題，因為其認為子女才剛開始工作，沒有多少積蓄和錢，屋企補貼都是正常。Po主分享，他有同學「年前買了台小米SU7，全款，錢就是父母給的」。她表示，這種情況於內地可是司空見慣，但若放在香港社會的角度，就會被形容成子女「啃老」的行為。

《老大人》劇照

Po主表示，香港人的「孝順」相比起陪伴父母，更重要是讓父母「活得體面、過得有底氣」，比較像是「契約型」，即18歲後便不再讓父母操心。他表示，香港的子女基本上18歲後便不會再向父母伸手拿錢，大學學費不是申請貸款，就是自己靠兼職所賺取，自己還債。畢業後，每個月給父母家用是必定要做的事，賺得多就要給得多，即使少都要給，因為這是「底線」。父母若生病必定要第一時間安排最好的醫生，逢年過節都要給「厚厚的紅包從不含糊」，至於買樓結婚，則原則上不會花光父母的積蓄。香港子女都認為「父母養你到18歲已經盡責，18歲之後，你要開始回報父母」，這都是港人對於「孝順」的共識。

《光之老爸》劇照

PO主分析道，香港子女之所以會如此獨立，主要有以下3大原因：

1. 香港生活成本高迫著獨立

PO主表示，香港的生活成本，尤其是居住成本「高到殘酷」，一間屋的首期便已經是普通人十幾年的積蓄，因而對於父母來說，本應該是「理所當然」的「資助買樓」於經濟上就非常難成立，子女的「獨立」就是這樣逼出來的。

2. 香港養老制度設計異於內地

香港沒有養老金，但有強積金制度，加上相對完善的公立醫療體系，父母沒有「養老靠子女」的焦慮，制度令兩代人之間不必互相捆綁。

3. 香港父母子女不忌諱講錢

內地父母一般都不會和子女談及錢，因為覺得太現實，會傷及大家感情，但香港父母則會從小讓子女知道錢是怎麼賺的，還有應該如何花錢。

雖然香港和內地的孝順方式和文化完全不一樣，PO主認為其實並沒有對和錯，不論大家是以陪伴來孝順父母，還是每個月給父母家用，只要讓父母感受到愛和尊重，子女與父母能夠保持適當的界線，彼此尊重各自的獨立和自由空間，便是「孝」的意義。

不少內地網民對於香港人會給家用均感到好奇，「那香港養孩子很賺呀，只養到18歲就能回本。孩子每個給錢給幾十年」、「怪不得香港人愛生小孩」等等，也有人認為是廣東人的「家庭特色」。不過有香港網民表示，隨著現代父母觀念改變，「畀家用」多是子女對父母表達心意，而非真正要「養家養父母」，至於畀多少則因人而異。

事實上，香港以往都有子女出來工作後要付家用的「傳統」。根據早前保險公司永明金融公布《港人供養父母調查研究》結果，調查發現退休父母的每月退休收入近五成來自子女家用，子女家用中位數約為6000元。