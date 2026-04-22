心理學揭秘｜高智商天才3個「懶習慣」愛走捷徑/瞓晏覺是高效表現

「越懶的人越聰明」? 心理學家馬克·特拉弗斯（Mark Travers）博士近日於《Forbes》撰文，指出大眾對「聰明人」往往有刻板印象：時刻保持體面、井然有序且反應敏捷。但特拉弗斯博士強調，人類大腦並非機器，無法長時間全速運轉。真正聰明的人明白，人的心智、體力與情緒資源有限，因此會透過「懶惰」的行為來分配自己的時間和精神。如果你有以下是三個常被誤解為「懶」的生活習慣或做事風格，那就要恭喜你，代表你可能是屬於「聰明」一族了！

《神探伽利略》劇照

習慣一：做事鍾意走捷徑

聰明的人看似愛避開辛苦工作，但這並非欠缺職業道德，而是為了避開不必要的精神消耗。他們喜歡走捷徑、將任務自動化，雖然常被詬病為「投機取巧」，「走精面」，但其實這反映了極高的「效率」。

2009 年發表於《神經科學與生物行為評論》的研究，就曾提出了「神經效率假說」（Neural Efficiency Hypothesis）：高智商的人執行任務時，大腦的活化程度反而較低。這意味著他們的大腦運作比常人更有效率，能以更少的資源達成相同目標。

舉個例子： 面對同一個工作難題，勤奮的人會按部就班、反覆檢查；但聰明人就會先觀察規律、跳過冗長和多餘的步驟。這類「懶人」往往是系統優化的推手，他們質疑低效的流程，追求以「系統級思考」取代單純的體力消耗。

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習慣二：喜歡瞓晏覺

在競爭激烈的社會，「瞓晏覺」常被視為墮落，但根據 2015 年《科學報告》（Scientific Reports）的研究，睡眠中的「睡眠紡錘波」（Sleep Spindles）其實與流體智力呈正相關。

高智商的大腦在清醒時會高速處理資訊，因此更需要透過睡眠來進行神經重組與記憶鞏固。對於表現優異的人來說，保護睡眠時間並非「停機」，而是一種戰略性投資。他們明白充足的休息是維持大腦全速運轉的先決條件。

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習慣三：適時發呆與心理抽離

我們傾向崇拜那些時刻保持「戰鬥狀態」、對任何事都能即時回擊的人；但對衝突用「冷處理」方法或經常發呆的人，常被人誤會為人冷漠或缺乏熱情。不過，2025 年《公共衛生前沿》的研究指出，聰明人擅長「心理脫離」（Psychological Detachment），能主動在心理上與壓力源脫鉤。

舉例來說， 面對主管的負面批評，一般人可能會放不低，長時間「反芻思考」且感到糾結；但聰明人則可以迅速過濾情緒，提出有用的建議，隨後將心思轉移。這種看似「不在乎」的情緒表現，其實是為了將心神花在真正重要的事情。

這三種習慣的核心在於「資源管理」。聰明人並非「真懶」，他們只是拒絕在無意義的瑣事上浪費能量。如果你也有這些習慣，無需要有罪疚感——那可能是你的大腦正在以最高效的方式守護你的天賦才能。