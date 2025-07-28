抑鬱症測試｜太有責任心？不表露情緒？心理學22題測是否隱藏抑鬱

荃灣悅來酒店4屍命案，姓紀（37歲）男子懷疑割妻兒頸後，墮樓身亡。據了解，死者患有抑鬱症，警方相信有人受情緒病困擾而釀成今次悲劇。

生活壓力大情緒好易出問題，但個別情緒病患者可能會隱藏／忽視自己病況，甚至連患病也不自知。有心理學家就曾列出抑鬱症心理學22題，大家可以跟自己和身邊親友測試一下心理狀況。



荃灣悅來酒店發生4死命案，一名前海關督察疑受情緒病困擾，殺害妻兒後墮樓身亡。（陳永武攝）

都市人生活壓力大，突然情緒出問題，相信不少人也試過，肯說出來也好，有些朋友明明感到焦慮和不快，但仍裝作若無其事，笑臉迎人，久而久之情緒爆煲，就可能會有意外發生。心理學家 Margaret Rutherford 博士在《Perfectly Hidden Depression: How to Break Free from the Perfectionism that Masks Your Depression》一書中指，隱藏性抑鬱（perfectly hidden depression）不容易被察覺，因為當你陷入隱藏性抑鬱，別人關心你情緒是否受困擾時，你能熟練的掩飾自己的抑鬱症狀，不願別人發現。

想知道自己是否隱藏抑鬱？Rutherford 博士列出22項是非題，讓大家初步了解隱藏性抑鬱：

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心理學22題測你是否有隱藏抑鬱

1.你是否難以向他人吐露心事，特別是現實生活中遇到的困難和問題的時候？

2.你是否沉迷於看起來完美的事物？

3.你是否不會向伴侶（或朋友）透露曾因他們而感到受傷或不滿的情緒？

4.你有否睡眠困難或在晚上情緒失落嗎？

5.你會否不敢承認自己感到不知所措嗎？

6. 無論要付出多大的代價，你是否都會逼使自己完成工作？

7. 即使對自己沒有好處，你是否都會選擇滿足朋友的請求？

8你是否成長自一個不能讓你抒發痛楚和不滿情緒的家庭？如果你表達自己不滿的情緒，會否受到家人的批評或懲罰？

9. 若你曾經受過情感、身體或性的傷害，你有沒有告訴過任何人？或者如果你曾告訴過某人，那麼你是否不被信任或沒有得到支持嗎？

《我的大叔》劇照

10. 你成長的家庭是否不允許你做自己，並且必須達到家人的既定期望？

11.若你要參與任何活動，你是否希望自己能控制所有情況？

12.維持有規律的生活，你是否覺得越來越困難？

13. 承上，你會否因而感到焦慮或驚慌？

14.你是否很少哭或不太願意哭？

15. 你是否被認為是個超級負責任的人，你的同事、家人和朋友總是可以指望你？

16.你是否認為在自己身上花時間是自私的行為？

17.你是否討厭別人常認為自己是「受害者」，即當出現問題時，不認為是他們的錯？

18.在成長時，你是否被教導自己應該獨自處理痛苦的事情，尋求幫助只會反映自己的軟弱？

19.你是否堅信生活應該要正面樂觀，並常懷感恩（counting your blessings) ?

20.你是否感到有內在的批判聲音，告訴你你不夠出色，或者即使你達成了目標，也覺得還可以做得更好？

21.你有否在不如意時，外在仍看起來充滿希望和活力嗎？

22.你會否每朝都列出必須要完成的任務清單，一旦有未完成項目，就會感到失敗及沮喪？

Rutherford 博士指，若有5-8題回答「是」，代表你是個很有責任感的人，但需要花多點時間在自己身上，多關心自己。如果有8-11題回答「是」，反映你的生活受制於高度完美的標準，或許你要認真思考一下現狀；如果有12題或以上回答「是」，代表你或許有隱藏性抑鬱的傾向。

雖然問卷非通過實驗驗證，不應該用作專業診斷工具。但仍可以讓大家了解何謂隱藏性抑鬱，如情緒長期感困擾應尋求專業協助。