抑鬱症測試｜太有責任心？不表露情緒？心理學22題測是否隱藏抑鬱

荃灣悅來酒店4屍命案,姓紀(37歲)男子懷疑割妻兒頸後,墮樓身亡。據了解,死者患有抑鬱症,警方相信有人受情緒病困擾而釀成今次悲劇。

生活壓力大情緒好易出問題,但個別情緒病患者可能會隱藏/忽視自己病況,甚至連患病也不自知。有心理學家就曾列出抑鬱症心理學22題,大家可以跟自己和身邊親友測試一下心理狀況。



荃灣悅來酒店發生4死命案,一名前海關督察疑受情緒病困擾,殺害妻兒後墮樓身亡。(陳永武攝)

都市人生活壓力大,突然情緒出問題,相信不少人也試過,肯說出來也好,有些朋友明明感到焦慮和不快,但仍裝作若無其事,笑臉迎人,久而久之情緒爆煲,就可能會有意外發生。心理學家 Margaret Rutherford 博士在《Perfectly Hidden Depression: How to Break Free from the Perfectionism that Masks Your Depression》一書中指,隱藏性抑鬱(perfectly hidden depression)不容易被察覺,因為當你陷入隱藏性抑鬱,別人關心你情緒是否受困擾時,你能熟練的掩飾自己的抑鬱症狀,不願別人發現。

想知道自己是否隱藏抑鬱?Rutherford 博士列出22項是非題,讓大家初步了解隱藏性抑鬱:

▼▼▼▼點擊看22題測你是否隱藏性抑鬱▼▼▼▼

心理學22題測你是否有隱藏抑鬱

1.你是否難以向他人吐露心事,特別是現實生活中遇到的困難和問題的時候?

2.你是否沉迷於看起來完美的事物?

3.你是否不會向伴侶(或朋友)透露曾因他們而感到受傷或不滿的情緒?

4.你有否睡眠困難或在晚上情緒失落嗎?

5.你會否不敢承認自己感到不知所措嗎?

6. 無論要付出多大的代價,你是否都會逼使自己完成工作?

7. 即使對自己沒有好處,你是否都會選擇滿足朋友的請求?

8你是否成長自一個不能讓你抒發痛楚和不滿情緒的家庭?如果你表達自己不滿的情緒,會否受到家人的批評或懲罰?

9. 若你曾經受過情感、身體或性的傷害,你有沒有告訴過任何人?或者如果你曾告訴過某人,那麼你是否不被信任或沒有得到支持嗎?

10. 你成長的家庭是否不允許你做自己,並且必須達到家人的既定期望?

11.若你要參與任何活動,你是否希望自己能控制所有情況?

12.維持有規律的生活,你是否覺得越來越困難?

13. 承上,你會否因而感到焦慮或驚慌?

14.你是否很少哭或不太願意哭?

15. 你是否被認為是個超級負責任的人,你的同事、家人和朋友總是可以指望你?

16.你是否認為在自己身上花時間是自私的行為?

17.你是否討厭別人常認為自己是「受害者」,即當出現問題時,不認為是他們的錯?

18.在成長時,你是否被教導自己應該獨自處理痛苦的事情,尋求幫助只會反映自己的軟弱?

19.你是否堅信生活應該要正面樂觀,並常懷感恩(counting your blessings) ?

20.你是否感到有內在的批判聲音,告訴你你不夠出色,或者即使你達成了目標,也覺得還可以做得更好?

21.你有否在不如意時,外在仍看起來充滿希望和活力嗎?

22.你會否每朝都列出必須要完成的任務清單,一旦有未完成項目,就會感到失敗及沮喪?

Rutherford 博士指,若有5-8題回答「是」,代表你是個很有責任感的人,但需要花多點時間在自己身上,多關心自己。如果有8-11題回答「是」,反映你的生活受制於高度完美的標準,或許你要認真思考一下現狀;如果有12題或以上回答「是」,代表你或許有隱藏性抑鬱的傾向。

雖然問卷非通過實驗驗證,不應該用作專業診斷工具。但仍可以讓大家了解何謂隱藏性抑鬱,如情緒長期感困擾應尋求專業協助。