MBTI已過時？SBTI新型人格測試爆紅！網民反應兩極：太冒犯了

正當大家還在研究自己是「E人」還是「I人」時，「SBTI」人格測試衝上微博熱搜，不玩專業分析，反而靠著惡搞、自嘲迅速爆紅。由「嗎嘍（馬騮）」到「ATM」，這些抽象標籤引發全網共鳴，甚至因為太多人湧入測試導致網頁一度崩潰。那麼到底這款「MBTI惡搞版」在玩什麼？



（sbti人格測試）

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27型人格主打「無厘頭」

相較於MBTI十六型人格的嚴謹科學，SBTI走的是相反的抽象自嘲路線，而且分有27型人格。進入測試界面還發現，它標榜「MBTI已經過時，SBTI來了」。測試者僅需完成31道題目，便能獲得一個令人出乎意料的身份定位。

SBTI的測試題亦極度無厘頭，例如有一題問及：「你因便秘坐在馬桶上（已長達30分鐘），拉不出很難受。此時你更像：A.再坐三十分鐘看看；B.用力拍打自己的屁股並說：『死屁股，快拉啊！』；C.使用開塞露。」

另一題則探討情侶間的信任與生理反應：「對象超過5小時沒回消息，說自己竄稀了，你會怎麼想？A.拉稀不可能5小時；B.在信任和懷疑之間搖擺；C.也許今天ta真的不太舒服。」 它的題目完全不按常理出牌，比起專業科學的人格分析，更像利用各種「惡趣味」 的生活瑣事，來博取年輕人的共鳴。

SBTI的題目風格較為荒誕抽象。（SBTI人格測試）

毒舌標籤引發全網共鳴

標籤後的解讀更是精準捕捉了現代年輕人的情緒共鳴，「SHIT」代表狗屎人，直指世界只是一坨「構石（狗屎）」；「JOKE-R」則讓無數自認卑微的打工人感嘆「原來我們都是小丑」。而最具話題性的莫過於「嗎嘍（馬騮）」，嘲諷測試者「朋友，你不是『童心未泯』，你是壓根就沒進化。」；以及「ATM-er」，「ATM-er不一定真的『送錢』，但可能永遠在『支付』。支付時間、支付精力、支付耐心、支付一個本該安寧的夜晚。」

27種SBTI人格測試結果（微博圖片）

內容冒犯或涉及侵權

SBTI人格測試在社交平台瘋傳，但也出現不少抵制聲音。對此，有網民斥責現代社交媒體環境「一如既往喜歡給人貼tag」，另有不少人質疑該測試的製作水平與價值觀，批評題目設計缺乏文化底蘊，甚至帶有冒犯性。對於測試結果中的不少偏激標籤，網民亦反感表示「我不覺得這是可以隨意開玩笑的事情，這真的讓人不舒服。」

除了內容觀感，版權問題亦成為討論焦點。有法律意識較強的網民發起抵制，直指作者使用AI跑圖生成與MBTI相似的人物形象是「明擺著的侵權」，紛紛表示「支持MBTI官方告她」。

儘管爭議不斷，甚至有網民指出測試結果完全是由AI隨機生成的，但仍有大量支持者認為無需過度解讀。有網民反駁指，網站最下方早已標明是惡搞測試，直言「但凡全部看完的人都不會這麼上綱上線」，認為純粹是為無聊生活增添一點樂趣，「本來就是娛樂測試好玩的，沒必要這麼罵」。