內地網民大讚港人親密關係甜蜜　揭3大文化差異：結婚不是為交差

在現代社會，維持一段穩定且健康的親密關係並非易事。最近有網民發文感嘆自己接觸到的香港情侶與夫婦無論年齡大小，相處間都展現出難得的熱烈與默契。帖文引發熱烈討論，網民更分析出「港式甜蜜」背後的2大原因，背後原因原來是因為兩地截然不同的婚戀文化！



小紅書截圖

有網民以「香港人的親密關係都這麼甜蜜嗎？」為題在小紅書發文，表示自己接觸到的香港夫妻，無論是孩子已上中學的中年組，還是一頭白髮的老年組，他們的關係都是「陽光的、熱烈的、互相扶持的、甜蜜的」，相處起來都不像是單純的「搭伙過日子」，而且「感覺香港人的家族觀念和家庭觀念比較強」。

該網民坦言這種健康的親密關係令人非常羨慕，並疑惑「是我接觸的群體剛好是這樣，還是香港那邊的親密關係就是這麼美好？」

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有網民表示這種港式甜蜜的背後，其實隱藏著兩地截然不同的生活邏輯。不少人分析正是因為以下3個特點，讓香港人的感情多了一分純粹。

1. 擺脫相親文化

在內地，不少關係源於家長安排或有年齡壓力。但在香港，相親文化極淡。網民指出「香港基本沒相親文化，就算玩交友軟件認識的也是自己選擇的，不是被家長安排或向社會妥協所以能在一起。」 因為婚姻不是為了「完成任務」，所以大部分關係建立在深厚的感情基礎上，相處起來更像靈魂伴侶。

張智霖同袁詠儀一向是圈中的模范夫婦。（袁詠儀微博圖片）

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2. 嚴肅看待婚姻

內地普遍存在催婚壓力，但在香港「不太有社會壓力要你必須結婚」，再加上結婚和育兒成本高，選擇不婚不育的人還是較多。網民分析，正因為不把結婚當成「必經之路」，大家的態度是「可有可無、寧缺毋濫」。這種心態導致最終踏入圍城的人，往往對關係更有責任感：「一旦決定踏入婚姻就會非常嚴肅對待，只有互相扶持的人才會走到最後。」

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3. 沒有「隔代育兒」插手干預

內地家庭常見三代綑綁，婆媳關係常成為感情殺手。但在香港，核心家庭才是主流，網民點出「大多數人無父母一代幫忙育兒，大家都是因愛結合，互相扶持養大子女，沒有愛情也有革命友誼，婚姻質量自然高一點」 ，這種純粹的「夫妻一體」反而會令關係更穩固、更具溫情。

同時有不少網民認同樓主觀點。有網民指「在地鐵上第一次見到中老年人分開的時候親吻，蠻震驚的，印象中只有老外才會這樣。」 甚至有網民笑言「發達地區就是不一樣，連親密關係都發達。」

然而，這片「甜蜜濾鏡」也被不少清醒的網民點破，直言表面甜蜜並不代表絕對忠誠「每對情侶都會有甜蜜嘅時候，但係唔代表唔會出軌。」 提醒大家在嚮往的同時，也要看清現實的殘酷。