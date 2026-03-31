小紅書熱議易錯繁體字　總結10大高難度字組　識廣東話更有優勢？

繁體字與簡體字雖然系出同源，但當中的字義細分卻大有學問。近日，小紅書有網民發起關於「10大易錯繁體字」的討論，盤點出10個常錯字組，令不少內地網民感嘆，由於簡體字習慣將多個同音字合併，轉換成繁體時若不看清楚字義，很容易會用錯字，這場討論也讓大家見識到繁體字「一字一義」的嚴謹細節。讓不少網民直呼「繁體字的世界太燒腦了！」

（小紅書截圖）

NO.10 - 豐

繁體字中，豐富、豐收必須用「豐」，而「丰」字用法就比較專一，多用於形容人的儀態或風采，如「丰采」。

NO.9 - 後

時間或方位上的先後，必須加「彳」部寫成「後」。至於「后」，在繁體字中，是皇帝正妻的專屬稱號，如「皇后」。

NO.8 - 干

簡體一個「干」字，在繁體要分三家，乾燥、乾淨用「乾」，才幹、主要部分的主幹道就用「幹」，干預、干涉或天干則要用「干」。

NO.7 - 盡

簡體中統一為「尽」，但繁體會細分為極致、完結的「盡」（盡力），以及表示程度或姑且的「儘」（儘管）。

NO.6 - 回

普通的回頭、回答用「回」，但涉及旋轉動作或情感迴盪時，則要用有走字底的「迴」，例如：迴旋、迴響。

NO.5 - 征

遠征、討伐用「征」，但如果是徵兵、象徵或是徵兆，就要用「徵」。

NO.4 - 裡

簡體一律寫成「里」，但繁體中「公里」是「里」，內外之別則是「裡」（或作「裏」）。

NO.3 - 谷

五穀雜糧要用「穀」，如果寫成「谷」，在繁體中多指地理上的山谷、峽谷，兩者相差極大。

NO.2 - 歷

歷史、經歷用「歷」，但日曆、曆法等涉及曆算的工具則用「曆」，簡體字中一律寫作「历」。

NO.1 - 發

這個字更是經典錯誤， 發現、發財用「發」，但長在頭上的毛髮必須用「髮」，多作名詞用。

而留言區也有不少內地網民對繁體字細緻的語意區分感到既新奇又頭痛，紛紛留言更多燒腦字組。其中關於「只」與「隻」的爭論最為激烈，有網民發問「我一直好奇只是的『只』的繁體是什麼？」隨即有熱心網民解惑，指出除了量詞如「一隻手」、「隻身一人」需用「隻」外，副詞用法如「只有」、「只是」其實維持「只」字即可。

此外，還有網民點出「鍾」與「鐘」（鍾情vs時鐘）、「面」與「麵」（表面vs麵包）等日常生活極易混淆的字眼，感嘆稍不留神就會寫錯。

最令人驚喜的是有網民提出「粵語辨字法」，認為識得廣東話也是分辨繁體字的一大妙招，例如「里」與「裏」在粵語中讀音完全不同，只要一讀出口，是方位還是里程就一目了然，這種結合方言規律的辨別方式亦令不少網民直呼「學到了」。