丈夫20億年收竟推妻子下海？人氣女優夏希栗改名回歸挑戰豪門人設

近日日本知名片商E-Body推出新作，而片中女主角重量級新人「夏花」，其身分背景號稱是年僅28歲、出入上流社會的「豪門闊太」。據宣傳，夏花的丈夫身家豐厚，公司年營收高達20億日圓，但富商老公因事業過於繁忙，長期冷落嬌妻，為了讓妻子解決生理需求，竟大方提議讓妻子下海！這套劇情一出，隨即引起網民熱議。



（X@Natsuki_maron_）

這位藝名「夏花」的新人擁有上流社會的高貴氣質，身材比例更是極度「不科學」。劇本描述，由於丈夫事業版圖龐大、生意繁忙，長期冷落了正值盛年的夏花。面對妻子提出「開放式關係」的要求，這位闊氣丈夫竟認為交友App存在安全風險，乾脆建議妻子投身AV界。

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正當網民還在爭論人設真偽時，AV達人一劍浣春秋隨即在個人專欄中指出「夏花」的真實身分：其實就是消失已久的人氣女優——夏希栗（夏希まろん）。

一劍浣春秋直言，看到夏希栗無預警改名回歸感到又驚又喜。雖然她目前多以經營付費粉絲團為主，且在社群平台上對重回有碼業界發片一事隻字未提，但憑藉那標誌性的精緻臉孔與曼妙身材，身分早已呼之欲出。

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夏希栗傳奇經歷

夏希栗在正式入行前，她曾是東京著名夜店的頭牌舞者，以高難度的鋼管舞動作聞名。2019年，她憑藉標誌性的混血精緻臉孔與魔鬼身材強勢出道，當時被業界寄予厚望，更是罕見的具備初戀臉與風塵味矛盾魅力的超級新人。

但夏希栗在經歷與片商解約、轉戰YouTube經營個人品牌及付費粉絲團後，她曾一度淡出大眾視線。期間她最受爭議的莫過於外貌的劇烈變化，原本標誌性的小虎牙消失，換成了更具歐美感的「精緻面孔」，當時也引發不少老影迷兩極化的評價。但可能正因這番全面進化，讓她具備了這次挑戰「豪門闊太」人設的成熟貴氣。

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網民對「人工美」評價兩極

隨着女神身分曝光，網上亦出現不少質疑聲音，認為夏花的長相與身材「人工感」過重。對此，一劍浣春秋也表示，他認為身為影迷大家都深知夏希栗一路走來都在持續「調整」，而目前的狀態可以說是「進化得非常好」，在鏡頭前非常亮眼。對於長期支持她的影迷來說，能看到這位傳奇女神回歸，已經是最大的驚喜。