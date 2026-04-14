新妻優香CK內衣照爆紅！AI 誤判「非真人」30歲人妻女優大起底

【新妻優香】日本一個專門分享正妹動態的粉專，近日一則貼文意外爆紅。畫面中，一名正妹身穿CK灰色內衣入鏡，俐落剪裁勾勒出勻稱又火辣的身形，搭配精緻五官，瞬間吸引大量網友關注與轉發。



更有趣的是，這組照片在經過AI辨識後竟出現誤判，被形容是「戰勝AI的瞬間」，也讓整起事件迅速延燒。

網友用AI工具識別新妻優香的照片：

美到AI無法辨識引爆話題！

整起事件真正引爆討論的關鍵，不只在於照片本身，而是後續的小插曲。許多網友好奇她的身分，透過AI工具嘗試辨識，卻得到「無法判定」的結果，甚至還被懷疑影像可能是AI生成。

新妻優香（X@newwife_yuuka）

更多新妻優香照片：

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這樣的反差讓大家覺得相當有趣，明明是真實人物，卻被AI誤認為假的，也引來一連串留言表示：

「美到超出系統理解範圍！」

「這波人類小勝一回！」



原貼文更直接打上「戰勝AI的瞬間。」標籤，吸引超過百萬瀏覽，熱度持續攀升。

新妻優香是誰？

隨著話題持續延燒，該名正妹的身分也被網友成功起底，正是隸屬於Madonna的人氣女優新妻優香。她於2025年3月出道，主打「結婚6年人妻」人設，儘管已年過30歲，卻依然擁有強烈的少女感與成熟魅力並存的反差氣質，讓不少人誤以為還是新人女優。

在此編輯附上新妻優香的熱門作品（神秘數字：JUR-371）片中講述她與上司的禁忌之戀，欲求不滿的模樣不但氣色誘人，角色更詮釋自然到位，絕對值得各位深夜好好欣賞。

總結這次意外爆紅，不只替新妻優香再衝一波討論度，也讓人再次感受到有些「真實的美」，真的連AI都會看走眼！

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