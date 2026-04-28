港漂力數香港同事5大「討厭行為」！網民共鳴：準時收工都被告狀

中港兩地職場文化差異較大，對於來港工作的內地人可能會感到不適應。近日一名在港工作的內地網民在社交平台控訴，部分香港同事缺乏私隱邊界感，且言論太mean、愛打小報告。帖文一出隨即引發兩地網民激辯，不少過來人紛紛共鳴，直言香港職場的人際內耗令人心力交瘁。



小紅書截圖

該名網民在小紅書以「討厭跟香港同事共事的幾個理由」為題，列出了自己在辦公室遭遇的「受難經歷」，認為部分香港同事的行為準則令人難以接受。

1. 過度探聽私人隱私

Po主指香港同事缺乏社交分寸，「入職第一周就被追問有沒有男朋友」。她更指出，同事們偏好在辦公室內聚眾討論性生活等極其私密的議題，且高層員工熱衷於對年輕後輩「催婚催育」。

《我要準時下班》劇照

2. 言論刻薄且喜好背後議論：

Po主形容部分香港同事性格「太Mean」，習慣在他人不在場時進行惡意批評，「所有員工都被她們罵過一次」。Po主觀察到，部分管理層甚至將「評斷普通員工的私事」視為一種上班的樂趣。

3. 地域歧視與斤斤計較

Po主憶述曾有外賣員因迷路致電求助，香港同事竟因此大發雷霆，並在辦公室公開發表地域歧視言論，甚至辱罵外地人。她感嘆部分同事具備極強的優越感，「總覺得只有她們自己是最聰明的」，常為瑣碎小事糾集眾人集體漫罵。

（《我要準時下班》劇照）

4. 缺乏溝通、熱衷打小報告

這亦是Po主最感無奈之處。她表示初期為求表現，即使工作完成亦會稍遲10分鐘下班，結果香港同事卻向老闆告狀「動作慢、拖泥帶水」。當她改為準時下班，對方又向老闆質疑其「急著趕往第二份工作」。甚至連自帶咖啡回公司，亦被解讀為「天天上班很困、沒精神」。

5. 自以為是且主觀臆斷

Po主提及有次僅是為了工作謹慎而「Double Check」，卻被同事向老闆報告其「英語能力欠佳」。Po主憤怒表示，辦公室平時皆以粵語溝通，且其英文水平獲得外籍友人肯定，認為對方的評價完全是無中生有的標籤化行為。

（《我要準時下班》劇照）

網民共鳴：人際關係壓力大

帖文一出，隨即引發網民熱議。不少曾與港人共事的內地網民感嘆，香港職場的壓力不僅來自工作量，更多是來自人際關係的內耗，直言「你如果來香港打工就知道有多心累」。有網民總結，認為香港雖然是國際大都市，但職場氛圍卻像「現代化都市加一堆有小農意識、思維停留在80年代的人組成的社會」。更有網民曾見到香港HR一邊在大Office跟男同事大聲分享私生活，一邊卻在背後咒罵內地候選人與同事是「死八婆」，上綱上線、雞蛋裡挑骨頭，將人「PUA 得無所遁形」。

有網民狠批香港同事「不幹活脾氣還大」，明明自己分內事都沒做，卻喜歡對別人的工作指指點點。甚至有人分享親身經歷，指自己因想早點處理完手頭工作而多留半小時，結果第二天就被香港那邊逼問「要計算出一天幹一個項目花費多長時間」，令人極度無奈。更有網民笑言，「打不過就加入，一起說別人壞話，就不會內耗了」。