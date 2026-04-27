留港消費=被收割？網民拆解港人北上消費成癮真相：大腦覺得賺咗

近年港人北上消費成為熱潮，除了價格因素外，背後更牽涉一種心理機制的轉變。有網民近日在Threads發文分析，指北上消費不單是因為平，更是一種會令人上癮的消費模式。當大腦習慣了「用更少錢換取更高級體驗」，回到香港後反而會對本地消費產生「被收割」的感覺，甚至影響對生活標準的判斷。



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近日有位網民在社交平台threads分享自己對北上消費熱潮的看法，表示背後更牽涉一種心理機制的轉變，提到自己第一次到深圳消費時，見到同一餐飯在香港要120元，在深圳只需50元人民幣，大腦產生的反應並非「我用了50元」，而是「我賺了70元」。這種心理落差，會驅使人開始升級消費習慣，本來在香港只吃普通餐廳，到深圳後變成食好一點、坐得舒適一點、服務更佳，整體體驗變成「用更少錢，過更高級生活」。

樓主表示，久而久之人們會習慣這種落差，回到香港後即使喝一杯50元的咖啡，也會產生「被收割」的感覺。這並非負擔不起，而是心理上覺得不值得，最關鍵的是，人們開始將快樂「外判」，平日留在香港慳住用、帶飯、快食，等到週末才北上一次過「放電」。久而久之不上深圳反而覺得那個星期好像缺少了獎勵。

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該網民總結，深圳帶給港人的不只是「平」，而是一套「低價 + 高體驗 + 空間 + 服務 + 放鬆感」的組合拳。這種性價比會逐步重寫人們對生活品質的標準。一旦習慣了這種模式，香港消費並非變得更貴，而是在心理上「變得不再值得」。

這篇分析引發不少網民共鳴，認為香港商戶應反思服務質素及性價比問題，「唔止北上消費，而係外地旅遊後，就會發現香港除咗賺錢之外，冇乜嘢值得留低。香港賺完日本洗，生活洗費平過深圳。香港一副眼鏡四千，日本最top眼鏡千四。香港買車36萬，日本買車11萬。就算去歐洲跑車，係香港車價50%。去旅行係節儉，留港係奢侈。去過旅行就知道，世界物價好平，香港人係俾資本家收割既物種。」、「香港啲所謂好少少餐廳比到啲咩港人呢，貴價、唔好食、無服務態度，仲有啲所謂香港高級餐廳侍應，成日覺得自己高人一等唔需要好似狗咁serve你，但佢哋其實只係一個讀唔成書嘅侍應。或者反轉嚟講，唔係唔北上無獎勵，而係香港消費感覺被懲罰」。

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亦有部份網民認為其實深圳消費已經上漲不少，「完全唔覺平，深圳只係最多打八折」、「我唔會為咗賺呢$70 ，舟車勞頓」、「前兩日上深圳工作，其實啲嘢係貴過香港」、「剛剛星期六返深圳貴咗好多，香港同價，仲要啲肉係合成肉，已經係食個啲磅重2.6Rmb 1g 個啲街邊麻辣鍋，慳住夾都要5x, 與譚仔同價，配料差唔多」。

事實上，港人北上消費已成習慣，以最近復活節及清明節連假為例，根據入境處數字顯示，由4月3日至7日，則共有235.8萬人次港人離境，當中181.5萬人次經陸路或海路北上內地，佔77%，比例較去年4日復活節假比率74.7%稍高2.3個百分點。