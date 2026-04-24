00後港女生深圳買樓月供僅$4000！堅拒做香港租奴　網民大讚醒目

在香港樓價長期高企的壓力下，年輕人若想要一個獨立空間往往只能在昂貴租金與生活品質之間掙扎。最近，一名香港女生就分享了她的大膽決定，她24歲選擇在深圳龍華區買入一個公寓單位，月供約4000港元，這個經歷隨即引發熱烈討論。



小紅書截圖

PO主在小紅書分享，她現年26歲，月入約3萬港元。早在兩年前便作出了大膽決定。她動用了約32萬港元的首期，在深圳龍華購入一個19平方米（約205呎）的全新複式Loft單位。從影片可見，單位面積不大，下層設有小陽台、洗手間及開放式廚房，上層則是溫馨的寢區。PO主坦言，這筆置業開支在可控範圍內「供10年，每個月供$4000左右，供完我都只係34歲。」

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完全符合自身規劃

她又強調這套房並非為了投資升值，「呢個係我呢個人生階段嘅自我規劃」，身為「超級宅女」，她週末需要一個能讓自己「chill下」的私人空間，即使通勤往返港深需要1.5小時，對於只需週末前往的她來說，完全不是問題。

PO主在影片中分享了她的心態，她坦言自己是「有錢就身痕」的人，與其將錢花在奢侈品或日常消費上「fing晒佢」，不如轉化為固定資產「就當係強迫自己儲錢。」至於為什麼不在香港租屋，她表示在香港月入3萬，若拿出一半人工去租房，生活質素就會大打折扣，並且「我唔想做香港租屋嘅奴隸，月供4千左右，我仲有好多錢可以運用。」

最後她亦表示，分享自己的經歷「不是想慫恿大家去買公寓，只是想給大家提供一個新思路」。

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（小紅書截圖）

網民態度兩極

影片亦引起網民熱議，有人表示「Loft以後係賣唔出去嘅，等於錢打咗水漂」，更有人提醒公寓的水電費及轉手難度高「公寓要留意下水電費，有D會按商用計，而且二手唔保值。」面對批評，PO主回覆「有頭髮邊個想做癩痢，有錢我都買私樓。」並解釋自己挑選的是民用水電單位，每月電費僅幾十元。

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不過，亦有網民分析指港人北上置業的邏輯與內地人根本不同，留言大讚PO主「心態超班」，「香港人唔使內地學位，買公寓自住係最好選擇！對內地人嚟講係缺點，但對香港人嚟講『什麼都不是』。」更有不少網民留言力撐，認為這份勇氣與計劃力極強「好叻女！能自己計劃解決空間問題，月供4千供10年，當買件大玩具都抵！」、「辦法總比困難多，聰明女，好好Enjoy！」

內地房產「住宅」vs「公寓」有何分別？

港人北上置業常聽到的「公寓」，與香港的服務式住宅在權屬上大有不同：

1. 地權屬性與年限：內地房產根據土地用途劃分。一般住宅地契為70年；公寓則是建於商業或辦公用地上，年限縮短至40或50年。雖然年限較短，但目前法律保障到期後可依法續期，類似香港地契到期後的續期機制。

2. 產權歸屬：內地的公寓屬於可供私人認購的固定資產。買家在成交後會獲發「不動產權證書」，代表業主擁有該單位的獨立產權，可以自由進入二手市場轉讓或抵押，而不僅僅是租用權。