騙子有樣睇？揭大話精7大面相　唇薄最易呃感情、嘴歪講嘢無句真

撰文：爆檸哥
近日娛樂圈最熱鬧的新聞，莫過於自稱是A0的鍾柔美，被中同踢爆絕非A0，疑似跟其他男生錫面以及錫咀的親密照更連番流出。此外，李龍基未婚妻王青霞被指原來一早已婚以及有個17歲兒子，都惹來網民議論紛紛。

其實騙子又或大話精到底有沒有樣睇？蘇民峰經常在他的個人網站上分享風水玄學的知識，其中就有提及「大話王面相」，教大家從面相認清對方是不是一個容易講大話的人，當中特別提及一種面相最容易當感情騙子「𡁻完鬆」。《開罐Opener》為大家整理了大話精7大面相，助大家早日認清騙子！

自稱A0的鍾柔美近日被連環爆出曾拍過至少4次拖，更有錫面等親密照流出。（資料圖片）

大話精面相【1】嘴歪
嘴歪代表言詞不實，有些人不說話時正常，說話時嘴歪，都列入嘴歪之列。不過因為生病導致的嘴歪就不算。

大話精面相【2】牙疏門牙有罅
牙疏代表口不擇言，如果整排牙齒都疏或歪斜，就代表容易講大話。

大話精面相【3】眼凸兼面圓
面圓代表唔識又要扮識，眼凸代表吹水不抹嘴，兩類人都經常在無意間講大話，但絕非存心欺騙。至於因為baby fat導致的包包臉就不算，以及近視導致眼球凸出的人都不算。

大話精面相【4】垂珠嘴
上唇中央明顯有一粒肉突出成珠狀而下垂，代表喜歡說話，喜歡說話就容易說錯話、容易說謊。

李龍基未婚妻王青霞除被揭假學歷＋逾期居留要入獄，近日還被指一早已婚及有名17歲兒子。（資料圖片）

大話精面相【5】舌尖而長
舌長而尖代表喜歡說話，如果恰巧是牙疏口擇言的話，就是容易講大話！

大話精面相【6】哨牙兼露牙肉
喜歡說話，又喜歡誇大其詞，說謊標準面相，而且經驗誇大其詞不受人歡迎。

大話精面相【7】上唇翹或薄
代表喜歡花言巧語，最喜歡用花言巧語取悅對方，得手後就會拋棄，是標準的𡁻完鬆。

資料來源:蘇民峰命理風水網站

