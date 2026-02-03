香港離婚率急升！最新每年約19000宗　專家揭穩定情侶有3大特質

香港的離婚率呈長期上升趨勢，根據香港政府統計處最新數字，2024年的判令離婚的總數達18,000至19,000宗個案，這代表每千名人口中，約有 2.52 宗判定離婚個案。在 2024 年全港約 4.4 萬宗登記結婚中，接近一半 (約 40%-50%) 的婚禮涉及雙方或其中一方為再婚人士。

究竟兩個人要怎樣相處，才能天長地久呢？近日就有日本生活資訊網站《TRILL》分析指出，那些感情穩定的情侶，通常都有三大相處的共通點，雖然看似簡單，但其實可以避免關係停滯，值得各位迷途小情侶參考。

一段理想的親密關係，往往需要雙方有意識地經營。日本生活資訊網站《TRILL》，近期便整理出三項能有效加深情侶連結、維持關係穩定的關鍵做法，為伴侶提供明確的經營方向。

一、勇於表現最真實的自己

許多人在感情初期，可能會為了迎合對方而隱藏部分真實的自己。然而真正緊密的伴侶關係，根基在於 「真誠」 。雙方都能在對方面前自在表達想法、流露真實情感，而不需過度包裝或擔心被討厭。

若因害怕對方不滿而長期壓抑自我，關係將難以深入，甚至停滯於表面的相敬如賓。因此鼓起勇氣展現真實面貌，是測試彼此契合度的重要一步。若對方因此退卻，或許代表緣分尚淺，因為真正的良緣，應能接納並珍惜彼此最原本的樣貌。

二、要適度保持距離、各人有自己空間

感情融洽的伴侶，普遍重視並尊重彼此的 「獨處時間」 。雖然相處甜蜜，但並不需要所有假期與空閒都綁在一起活動。保留時間經營個人興趣、發展自我，反而能為關係帶來正面效益，此舉有助於避免過度情感依賴，並能持續提升個人魅力。

當伴侶能分享各自生活的新見聞與體驗時，更能激發雙方的新鮮感與好奇心。因此若已有個人規劃，適時婉拒對方的邀約並非壞事，反而是維持關係彈性與熱度的一項技巧。

三、對另一半的興趣要有好奇心

可能你喜歡看電影，他熱愛戶外運動，但即使大家的興趣不盡相同，但其實重點並非培養一模一樣的啫好，而在應該主動關心對方熱衷的事物 。當伴侶分享其喜好時，試著多問及細節、表現出了解的意願，這種「我想參與你的世界」的姿態，能讓對方感受到被重視。

雖然以上三項要點看似平常，卻是許多幸福伴侶在日常中實踐的默契。在交往過程中積極磨合，找到彼此最舒適的相處節奏，無疑能為長遠的親密關係奠定堅實的基礎。