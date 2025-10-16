臀相｜6種臀形看女人運勢　咩臀嫁得好？蘇民峰揭女人最忌1種臀相

傳統相學認為，臀部形狀是個人命格的縮影，可以看出財運、婚姻甚至晚年福氣。究竟你的臀形是福氣滿滿、註定「嫁得好」的圓臀或BB臀，還是預示一生勞碌命的扁平臀？蘇民峰師傅在其風水網站上為大家拆解各種臀相所預示的命格運程！



堪輿學家蘇民峰師傅拆解各種臀相所預示的命格運程（資料圖片）

臀相1. 翹臀淫賤相

正常站立時，臀部的肌肉線條明顯上提、向上翹起。

性格

現時許多健身或塑形宣傳都鼓勵女士追求臀部曲線明顯、線條堅挺的體態，認為這更具性感與魅力。然而，這種臀相在傳統相學中被視為「淫賤相」。這主要是因為在古代社會的道德框架下，女性一旦對異性表現出熱情主動，便足以被貼上「淫賤」的標籤。不過，我們必須認知到時代差異：現代社會的道德標準已大不相同，女性表現得熱情或主動，僅僅是一種個性特質的展現。

運程

擁有這種臀相的女性，個人運勢通常不錯，尤其是晚年福氣甚佳，往往能得到子女的孝順和照料。但在感情和婚姻路上則多見波折，容易遭遇錯誤的對象，或與伴侶之間的感情難以和睦，須提防第三者介入等情感危機。

臀相2. 圓臀好生養

臀形渾圓有致，整體感覺飽滿且富有彈性。

性格

圓臀是女性中最常見的體相之一。相學認為，這類女性的個性往往樂觀開朗，懂得隨遇而安。她們將家庭擺在第一位，是典型的賢妻良母，心甘情願在家中照顧丈夫和孩子，享受家庭生活。

運程

這種臀相在傳統上被視為最有福氣的象徵，俗稱「好生養」。這類女性子女緣深厚，家庭關係和睦融洽，在外也具備良好的人緣。她們一生衣食無憂，能夠安穩地享受晚年福氣。

（minchen333@IG）

臀相3. 方臀不求人

臀形輪廓偏長，臀部肌肉向左右兩側擴展且略有下垂感。

性格

擁有這種臀形的女性，在性格上是典型的事業型強人。個性堅毅倔強，不輕易向環境低頭，同時具備精明幹練的特質，事事親力親為，不輕易假手於人。這種獨立自主的作風，雖然展現了超強的能力，但也反映出對他人缺乏信任。

（coffee89921@IG）

運程

儘管這種臀相的女性才幹出眾，但運勢卻預示著一生勞碌奔波。常為大小事操心，煩惱也相對較多。然而，正因為她們具備出色的能力和不服輸的韌勁，即使事事需要親自上陣，也能在年輕時憑藉自己的努力和智慧，為晚年打下穩固的經濟基礎。雖然過程艱辛，但總體而言，她們一生衣食尚算豐足，可以靠自己的雙手過上不錯的生活。

臀相4. 扁平臀親情薄弱

臀部扁平少肉，欠缺曲線。

性格

擁有此類臀形的女性，個性通常極為剛強和主觀，自我意識強烈。她們在決策上傾向於獨斷獨行，不擅長採納或接受他人的意見。這種特質，加上對周圍的人或事都抱持著不信任的態度，讓她們習慣於事事親力親為、不肯放手，因此往往註定是操勞辛苦的命格。

運程

相學上，女性臀部最忌諱扁平無肉。擁有這種臀相的人，通常被視為晚景淒涼、孤獨無依。與子女的緣分較為稀薄，甚至可能有無兒無女的情況，親情方面的牽絆也十分微弱。蘇民峰師傅建議，擁有此臀相的人宜多作善事，廣結善緣，為自己的晚年積累福報，並廣納人緣，以此彌補晚年可能無所依靠的命運。

（lalalalisa_m@IG）

臀相5. BB臀嫁得好

臀部中央飽滿有肉，但肉感主要向中間集中隆起，而左右兩側的肉量則相對較少。

性格

擁有這種臀形的女性，最大特點是心地善良且天真爛漫。她們待人處事相當和善，因此在社交圈中人緣極佳。然而，她們的行為模式有時像個孩子般，愛鬧情緒，且略帶神經質，給人一種嬌嗲的感覺。這種帶有孩童氣息的特質，是她們魅力的一部分，但也需要伴侶付出更多的耐心和包容。

運程

雖然這類女性個性略顯刁蠻任性，但福氣卻相當深厚。婚姻運極佳，很容易嫁給有財有勢的如意郎君。婚後也能得到對方的百般寵愛，夫妻關係和睦融洽。加上子女大多孝順貼心，可謂人生道路平坦，一生享盡順景。

（ivyysooo@IG）

臀相6. 瘦臀凶多吉少

臀形單薄，肉感稀少且兩邊凹陷

性格

擁有這類臀形的女性，個性相對平凡且缺乏開創性，在才能方面沒有特別突出的表現。她們為人極度怕蝕底，且不願意承受任何辛苦或勞累。這種習慣斤斤計較、事事計清的作風，使得她們難以結交到真正的知心朋友，最終也難以成就大事。

運程

這類女性的運勢普遍不佳，體現為一生勞碌奔波卻多勞少得。婚姻生活常遇波折，且與子女的緣分較為稀薄，親情關係不深。到了晚年，她們更是福薄苦多，不僅衣食方面可能有所欠缺，身體也容易遭受多種病痛困擾。相學上認為，如果體型較為肥胖的人擁有此種臀相，則運勢會更加低劣。

如何通過「修臀」提升運程

蘇師傅提醒，如果臀形不符合福相，顯示命格不佳，唯一的補救方法就是透過後天努力來改變臀部線條和形狀。尤其亞洲女性的臀形多數屬於方形或略微下垂的類型。幸運的是，這類臀部通常「肉地」不錯，只要能將線條收緊並提升，使臀部變得渾圓緊實，便能對運程起到改善作用。

修復臀形、提升運勢小建議

1. 針對性運動鍛鍊

先以雙手和雙膝撐地，彎曲雙臂使上半身微微俯前，手肘緊貼地面，緩慢提起單腿並將其伸直，持續動作約5秒，再慢慢放下，左右腿重複交替練習。有助於臀部肌肉的收緊和提升。

2. 功能性塑形束褲

選擇優質的束褲或塑身褲，能有效收緊鬆弛的臀肉，提供額外的承托力來提升臀形。選購時，還要注重其承托力、包圍度，以及材質的舒適透氣度。

3. 專業纖體儀器輔助

如果希望修臀效果更為快速、顯著，可以光顧專業美容中心，以M6或L6等修身儀器幫助提升臀部的曲線和緊實度。

4. 調整日常飲食習慣

要想修身成功，應盡量少吃加工食品，避免攝取過量鹽分導致下身積聚水分而浮腫。並且可適當減少澱粉質和脂肪的攝取，防止多餘贅肉囤積，令效果事半功倍。

資料來源：蘇民峰風水網站